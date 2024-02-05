Giriş Tarihi: 05.02.2024 07:06
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
07:07
Icardı hayranı Hira 10 yaşında! Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinin mutlu günü!
Demet Akalın-Okan Kurt çiftinin kızları Hira, önceki gün 10 yaşına bastı. Özel bir parti düzenleyen ikili, koyu Galatasaraylı olan kızları için 'Icardi' temalı pasta da yaptırdı. Arjantinli golcünün imzalı formasını giyen Hira Kurt, Beşiktaş formalı yakın arkadaşlarıyla birlikte poz verdi. 10 yaşına basan Hira, babası gibi koyu Galatasaray taraftarı. Anne Demet Akalın ise Beşiktaş'ı tutuyor.