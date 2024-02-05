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Haberler Galeri Icardı hayranı Hira 10 yaşında! Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinin mutlu günü!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 07:06 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 07:07

Icardı hayranı Hira 10 yaşında! Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinin mutlu günü!

Demet Akalın-Okan Kurt çiftinin kızları Hira, önceki gün 10 yaşına bastı. Özel bir parti düzenleyen ikili, koyu Galatasaraylı olan kızları için 'Icardi' temalı pasta da yaptırdı. Arjantinli golcünün imzalı formasını giyen Hira Kurt, Beşiktaş formalı yakın arkadaşlarıyla birlikte poz verdi. 10 yaşına basan Hira, babası gibi koyu Galatasaray taraftarı. Anne Demet Akalın ise Beşiktaş'ı tutuyor.

Icardı hayranı Hira 10 yaşında! Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinin mutlu günü!

Demet Akalın ile Okan Kurt'un kızları Hira, önceki gün 10 yaşına bastı.

Icardı hayranı Hira 10 yaşında! Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinin mutlu günü!

Kızları için parti düzenleyen ikili, koyu Galatasaraylı olan kızları için 'Icardi' temalı pasta yaptırdı.

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Icardı hayranı Hira 10 yaşında! Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinin mutlu günü!

Arjantinli golcünün imzalı formasını giyen Hira Kurt, Beşiktaş formalı yakın arkadaşlarıyla birlikte poz verdi.

Icardı hayranı Hira 10 yaşında! Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinin mutlu günü!

10 yaşına basan Hira, babası gibi koyu Galatasaray taraftarı. Demet Akalın ise Beşiktaş'ı tutuyor.

Icardı hayranı Hira 10 yaşında! Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinin mutlu günü!
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