Giriş Tarihi: 24.05.2022 12:37 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 12:47

İçerde'nin yıldızları Aras Bulut İynemli ile Çağatay Ulusoy yıllar önce aynı dizide figüranmış... Toy halleri olay oldu!

Son dönemin en başarılı oyuncuları arasında yer alan, "Muhteşem Yüzyıl", "İçerde", "Çukur", "Yedinci Koğuştaki Mucize" gibi pek çok önemli yapımda boy gösteren Aras Bulut İynemli, her hareketiyle gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Aras Bulut İynemli şimdilerde hayatının rolü için hazırlanıyor. Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli, Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek. Hayranları tarafından sık sık araştırılan yakışıklı oyuncuyla ilgili gerçek herkesi şaşırttı. İçerde dizisinden rol arkadaşı olan performanslarıyla beğeni toplayan ikili Aras Bulut İynemli ile Çağatay Ulusoy meğer yıllar önce aynı dizide figüranlık yapmış... Aras Bulut İynemli ile Çağatay Ulusoy'un toy halleri sosyal medyada trend oldu...