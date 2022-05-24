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Haberler Galeri İçerde'nin yıldızları Aras Bulut İynemli ile Çağatay Ulusoy yıllar önce aynı dizide figüranmış... Toy halleri olay oldu!
Giriş Tarihi: 24.05.2022 12:37 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 12:47

İçerde'nin yıldızları Aras Bulut İynemli ile Çağatay Ulusoy yıllar önce aynı dizide figüranmış... Toy halleri olay oldu!

Son dönemin en başarılı oyuncuları arasında yer alan, "Muhteşem Yüzyıl", "İçerde", "Çukur", "Yedinci Koğuştaki Mucize" gibi pek çok önemli yapımda boy gösteren Aras Bulut İynemli, her hareketiyle gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Aras Bulut İynemli şimdilerde hayatının rolü için hazırlanıyor. Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli, Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek. Hayranları tarafından sık sık araştırılan yakışıklı oyuncuyla ilgili gerçek herkesi şaşırttı. İçerde dizisinden rol arkadaşı olan performanslarıyla beğeni toplayan ikili Aras Bulut İynemli ile Çağatay Ulusoy meğer yıllar önce aynı dizide figüranlık yapmış... Aras Bulut İynemli ile Çağatay Ulusoy'un toy halleri sosyal medyada trend oldu...

İçerde’nin yıldızları Aras Bulut İynemli ile Çağatay Ulusoy yıllar önce aynı dizide figüranmış... Toy halleri olay oldu!

Aras Bulut İynemli şimdilerde hayatının rolü için hazırlanıyor. Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli, Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek. Hayranları tarafından sık sık araştırılan Aras Bulut İynemli hakkındaki gerçek herkesi şaşırttı.

İçerde’nin yıldızları Aras Bulut İynemli ile Çağatay Ulusoy yıllar önce aynı dizide figüranmış... Toy halleri olay oldu!

Son dönemin en başarılı oyuncuları arasında yer alan, "Muhteşem Yüzyıl", "İçerde", "Çukur", "Yedinci Koğuştaki Mucize" gibi pek çok önemli yapımda boy gösteren Aras Bulut İynemli, her hareketiyle gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.

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İçerde’nin yıldızları Aras Bulut İynemli ile Çağatay Ulusoy yıllar önce aynı dizide figüranmış... Toy halleri olay oldu!

Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Bige Önal ile nokta koyduğu ilişkisine ikinci bir şans vermişti.

İçerde’nin yıldızları Aras Bulut İynemli ile Çağatay Ulusoy yıllar önce aynı dizide figüranmış... Toy halleri olay oldu!

Özel hayatından çok başarıları ile adından söz ettiren Aras Bulut İynemli sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor.

İçerde’nin yıldızları Aras Bulut İynemli ile Çağatay Ulusoy yıllar önce aynı dizide figüranmış... Toy halleri olay oldu!

İynemli, rol aldığı telekomünikasyon reklamında yönetmen Zeynep Günay Tan tarafından keşfedildi.

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