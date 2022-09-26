İclal Aydın yaza veda paylaşımında yine döktürdü! "Yaşarken uzun gelmişti ama ben kısa anlatacağım"

Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan ve aynı adı taşıyan dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın'ın oyunculuğunun yanı sıra güzelliği de dikkat çekiyor. Ekranlardan uzak kadığı dönemi iyi değerlendiren İclal Aydın, bu süreçte fazla kilolarından da kurtulmuştu. Zayıflamaya devam eden İclal Aydın sıkı bir diyetle adeta iğne ipliğe döndü. Verdiği kilolar sonrası paylaşımlarda bulunan İclal Aydın'ın son hali genç kızları kıskandırıyor. Geçtiğimiz günlerde 51 yaşına basan İclal Aydın'ın son karesi ile kendisine hayran bırakırken yaza veda paylaşımına düştüğü not hayranlarının beğenisini topladı.