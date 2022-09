İclal Aydın yaza veda paylaşımında yine döktürdü! "Yaşarken uzun gelmişti ama ben kısa anlatacağım"

Geçtiğimiz günlerde 51 yaşına basan İclal Aydın'ın son karesi ile kendisine hayran bırakırken yaza veda paylaşımına düştüğü not hayranlarının beğenisini topladı.

İclal Aydın övgüler toplayan bu karesine şu notu düştü:

"Günaydın..

Yaz tam olarak bitmediyse de "bir takım tatlı hatıraları" başlamıştır ve artık "geçmiş zaman"a aittir.

Güzeldi.

Yıllarca, yıllarca her gün, her gün, her gün yazı yazmışım. Bu yüzden kısa cümleler yetiyor şimdi.

Ama keşke yazlar daha uzun olsa...

Şimdi kalın bir hırka giyip Marlon'u gezdirmeye çıkacağım. Dönünce kahve içip yazıya oturacağım.

Yaşarken uzun gelmişti ama ben kısa anlatacağım…

Güzel bir hafta olsun."