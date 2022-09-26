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Haberler Galeri İclal Aydın yaza veda paylaşımında yine döktürdü! "Yaşarken uzun gelmişti ama ben kısa anlatacağım"
Giriş Tarihi: 26.09.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 11:18

İclal Aydın yaza veda paylaşımında yine döktürdü! "Yaşarken uzun gelmişti ama ben kısa anlatacağım"

Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan ve aynı adı taşıyan dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın'ın oyunculuğunun yanı sıra güzelliği de dikkat çekiyor. Ekranlardan uzak kadığı dönemi iyi değerlendiren İclal Aydın, bu süreçte fazla kilolarından da kurtulmuştu. Zayıflamaya devam eden İclal Aydın sıkı bir diyetle adeta iğne ipliğe döndü. Verdiği kilolar sonrası paylaşımlarda bulunan İclal Aydın'ın son hali genç kızları kıskandırıyor. Geçtiğimiz günlerde 51 yaşına basan İclal Aydın'ın son karesi ile kendisine hayran bırakırken yaza veda paylaşımına düştüğü not hayranlarının beğenisini topladı.

İclal Aydın yaza veda paylaşımında yine döktürdü! Yaşarken uzun gelmişti ama ben kısa anlatacağım

Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan ve aynı adı taşıyan dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın'ın oyunculuğunun yanı sıra güzelliği de dikkat çekiyor.

İclal Aydın yaza veda paylaşımında yine döktürdü! Yaşarken uzun gelmişti ama ben kısa anlatacağım

Ekranlardan uzak kadığı dönemi iyi değerlendiren İclal Aydın, bu süreçte fazla kilolarından da kurtulmuştu.

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İclal Aydın yaza veda paylaşımında yine döktürdü! Yaşarken uzun gelmişti ama ben kısa anlatacağım

Zayıflamaya devam eden İclal Aydın sıkı bir diyetle adeta iğne ipliğe döndü.

İclal Aydın yaza veda paylaşımında yine döktürdü! Yaşarken uzun gelmişti ama ben kısa anlatacağım

Verdiği kilolar sonrası paylaşımlarda bulunan İclal Aydın'ın son hali genç kızları kıskandırıyor.

İclal Aydın yaza veda paylaşımında yine döktürdü! Yaşarken uzun gelmişti ama ben kısa anlatacağım

Geçtiğimiz günlerde 51 yaşına basan İclal Aydın'ın son karesi ile kendisine hayran bırakırken yaza veda paylaşımına düştüğü not hayranlarının beğenisini topladı.

İclal Aydın övgüler toplayan bu karesine şu notu düştü:

"Günaydın..
Yaz tam olarak bitmediyse de "bir takım tatlı hatıraları" başlamıştır ve artık "geçmiş zaman"a aittir.
Güzeldi.
Yıllarca, yıllarca her gün, her gün, her gün yazı yazmışım. Bu yüzden kısa cümleler yetiyor şimdi.
Ama keşke yazlar daha uzun olsa...
Şimdi kalın bir hırka giyip Marlon'u gezdirmeye çıkacağım. Dönünce kahve içip yazıya oturacağım.
Yaşarken uzun gelmişti ama ben kısa anlatacağım…
Güzel bir hafta olsun."

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