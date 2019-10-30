İclal Aydın’ı hastalık bu hale getirdi! İclal Aydın’ı görenler tanıyamadı!

2 buçuk ayda 7 kilo alan oyuncu İclal Aydın magazin programına konuk oldu. Yeni kitabı Kalbimin Can Mayası'nı hayranlarıyla buluşturan oyuncunun görüntüsü şaşırttı. Kısa sürede çok kilo aldığı görülen Aydın'ın bu hali hayranlarını şaşırttı. Yeni kitabı ve özel hayatından bahseden İclal Aydın, aldığı kilolar hakkında şöyle konuştu: "İlaç kullanmak durumundayım ki benim vücudum tepki verdiği için kullanmadan nasıl mücadele edeceğimizi öğrenmeye çalışıyoruz. Aldığım kiloların arkasından bu yaz güzel de yedim, troid ilaçlarımı bıraktım. İlaçları bıraktım ve 2.5 ayda 7 kilo aldım. Hemen bu kiloları vermemiz lazım dedim ama doktorum 'Sen toplu konutlardan ev alacak kadar paran varken, ben Bodrum'dan villa alacağım diyorsun. Artık öyle bir şey yok. Sen bundan sonra böyle yaşamayı öğreneceksin.' dedi." Son olarak Egenin Hamsisi dizisinde rol alan oyuncu İclal Aydın, son görüntüsü ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte İclal Aydın ve diğer ünlü isimlerin değişimleri…