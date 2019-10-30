Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • İclal Aydın’ı hastalık bu hale getirdi! İclal Aydın’ı görenler tanıyamadı!

’ı hastalık bu hale getirdi! İclal Aydın’ı görenler tanıyamadı!

2 buçuk ayda 7 kilo alan oyuncu magazin programına konuk oldu. Yeni kitabı Kalbimin Can Mayası'nı hayranlarıyla buluşturan oyuncunun görüntüsü şaşırttı. Kısa sürede çok kilo aldığı görülen Aydın'ın bu hali hayranlarını şaşırttı. Yeni kitabı ve özel hayatından bahseden İclal Aydın, aldığı kilolar hakkında şöyle konuştu: "İlaç kullanmak durumundayım ki benim vücudum tepki verdiği için kullanmadan nasıl mücadele edeceğimizi öğrenmeye çalışıyoruz. Aldığım kiloların arkasından bu yaz güzel de yedim, troid ilaçlarımı bıraktım. İlaçları bıraktım ve 2.5 ayda 7 kilo aldım. Hemen bu kiloları vermemiz lazım dedim ama doktorum 'Sen toplu konutlardan ev alacak kadar paran varken, ben Bodrum'dan villa alacağım diyorsun. Artık öyle bir şey yok. Sen bundan sonra böyle yaşamayı öğreneceksin.' dedi." Son olarak Egenin Hamsisi dizisinde rol alan oyuncu İclal Aydın, son görüntüsü ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte İclal Aydın ve diğer ünlü isimlerin değişimleri…

Giriş Tarihi: 30.10.2019 12:53 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 14:23
İclal Aydın’ı hastalık bu hale getirdi! İclal Aydın’ı görenler tanıyamadı!

Aldığı kilolar ile dikkat çeken görenleri şoke etti. İclal Aydın "İlaç kullanmak durumundayım ki benim vücudum tepki verdiği için kullanmadan nasıl mücadele edeceğimizi öğrenmeye çalışıyoruz. Aldığım kiloların arkasından bu yaz güzel de yedim, troid ilaçlarımı bıraktım. İlaçları bıraktım ve 2.5 ayda 7 kilo aldım. Hemen bu kiloları vermemiz lazım dedim ama doktorum 'Sen toplu konutlardan ev alacak kadar paran varken, ben Bodrum'dan villa alacağım diyorsun. Artık öyle bir şey yok. Sen bundan sonra böyle yaşamayı öğreneceksin dedi" diyerek açıklama yaptı. İşte merak edenler için İclal Aydın ve diğer ünlü isimlerin zaman içindeki değişimleri…

İclal Aydın’ı hastalık bu hale getirdi! İclal Aydın’ı görenler tanıyamadı!

FAHRİYE EVCEN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İclal Aydın’ı hastalık bu hale getirdi! İclal Aydın’ı görenler tanıyamadı!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İclal Aydın’ı hastalık bu hale getirdi! İclal Aydın’ı görenler tanıyamadı!
İclal Aydın’ı hastalık bu hale getirdi! İclal Aydın’ı görenler tanıyamadı!
İclal Aydın’ı hastalık bu hale getirdi! İclal Aydın’ı görenler tanıyamadı!

FİLİZ AKIN

İclal Aydın’ı hastalık bu hale getirdi! İclal Aydın’ı görenler tanıyamadı!
BİZE ULAŞIN