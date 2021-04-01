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Haberler Galeri İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal kendine hayran bıraktı! İcla Aydın'ın güzeller güzeli kızı Zeynep Lal ilgi odağı oldu...
Giriş Tarihi: 01.04.2021 06:40 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 06:44

'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal kendine hayran bıraktı! İcla Aydın'ın güzeller güzeli kızı ilgi odağı oldu...

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu son olarak verdiği kilolar ile gündeme gelmişti. büyük beğeni toplamıştı. dizisinde boy gösterdikten sonra 'da sakin bir hayat yaşamaya başlayan ve zamanının büyük bölümünü yazdığı romanına ayıran İclal Aydın gönlünü kendi gibi oyuncu 'e kaptırmış aşk haberi oldukça ses getirmişti. Özel hayatı ile de merak konusu olan İclal Aydın'ı sosyal medya hesabından takip edenler kızı Lal'in güzelliğine hayran kaldı. İclal Aydın'ın ikinci evliliğinden olan kızı şimdilerde 18 yaşında bir genç kız. İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal ile paylaşımları sosyal medyanın beğenilenlerinden oldu. İşte güzelliğini annesinden aldığı yönünde yorumlar yağan ...

İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal kendine hayran bıraktı! İcla Aydın'ın güzeller güzeli kızı Zeynep Lal ilgi odağı oldu...

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu son olarak verdiği kilolar ile gündeme gelmişti. büyük beğeni toplamıştı.

İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal kendine hayran bıraktı! İcla Aydın'ın güzeller güzeli kızı Zeynep Lal ilgi odağı oldu...

Üç ay gibi kısa bir sürede verdiği kilolarla yıllar önceki haline dönen sıkı bir diyetle kilo verdiğini sosyal medyadan duyurmuştu...

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İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal kendine hayran bıraktı! İcla Aydın'ın güzeller güzeli kızı Zeynep Lal ilgi odağı oldu...

dizisinde boy gösterdikten sonra 'da sakin bir hayat yaşamaya başlayan ve zamanının büyük bölümünü yazdığı romanına ayıran gönlünü kendi gibi oyuncu 'e kaptırmış aşk haberi oldukça ses getirmişti.

İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal kendine hayran bıraktı! İcla Aydın'ın güzeller güzeli kızı Zeynep Lal ilgi odağı oldu...

Özel hayatı ile de merak konusu olan 'ı sosyal medya hesabından takip edenler kızı Lal'in güzelliğine hayran kaldı.

İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal kendine hayran bıraktı! İcla Aydın'ın güzeller güzeli kızı Zeynep Lal ilgi odağı oldu...

'ın ikinci evliliğinden olan kızı şimdilerde 18 yaşında bir genç kız.

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