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Giriş Tarihi: 01.04.2021 06:40Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 06:44
İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal kendine hayran bıraktı! İcla Aydın'ın güzeller güzeli kızı Zeynep Lal ilgi odağı oldu...
Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu İclal Aydın son olarak verdiği kilolar ile gündeme gelmişti. İclal Aydın'ın değişimi büyük beğeni toplamıştı. Ege'nin Hamsisi dizisinde boy gösterdikten sonra Urla'da sakin bir hayat yaşamaya başlayan ve zamanının büyük bölümünü yazdığı romanına ayıran İclal Aydın gönlünü kendi gibi oyuncu Erdinç Gülener'e kaptırmış aşk haberi oldukça ses getirmişti. Özel hayatı ile de merak konusu olan İclal Aydın'ı sosyal medya hesabından takip edenler kızı Lal'in güzelliğine hayran kaldı. İclal Aydın'ın ikinci evliliğinden olan kızı Zeynep Lal Başbuğ şimdilerde 18 yaşında bir genç kız. İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal ile paylaşımları sosyal medyanın beğenilenlerinden oldu. İşte güzelliğini annesinden aldığı yönünde yorumlar yağan İclal Aydın'ın kızıZeynep Lal...