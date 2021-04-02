İcla Aydın'ın güzeller güzeli kızı Zeynep Lal kendine hayran bıraktı! İşte magazinden uzak büyüyen İclal Aydın'ın kızı Lal...

Ege'nin Hamsisi dizisinde boy gösterdikten sonra Urla'da sakin bir hayat yaşamaya başlayan ve zamanının büyük bölümünü yazdığı romanına ayıran İclal Aydın gönlünü kendi gibi oyuncu Erdinç Gülener'e kaptırmış aşk haberi oldukça ses getirmişti.