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Haberler Galeri İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal şimdi 21 yaşında! Güzelliğiyle mest eden Zeynep Lal tıpkı annesinin gençliği...
Giriş Tarihi: 15.02.2024 06:26 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 06:27

İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal şimdi 21 yaşında! Güzelliğiyle mest eden Zeynep Lal tıpkı annesinin gençliği...

52 yaşındaki İclal Aydın, kızı Zeynep Lal'i 31 yaşında kucağına almıştı. Sevilen yazar, sunucu ve oyuncu İclal Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ile ilgi odağı oluyor. İclal Aydın'ın özellikle 21 yaşındaki kızı Zeynep Lal ile kareleri büyük beğeni topluyor. Özel hayatı ile de merak konusu olan İclal Aydın'ı sosyal medya hesabından takip edenler kızı Lal'in güzelliğine hayran kalıyor. İclal Aydın'ın ikinci evliliğinden olan kızı Zeynep Lal Başbuğ'a "güzelliğini annesinden almış" yorumları yağıyor. Magazinden uzak büyüyen ve duru güzelliğiyle büyüleyen Zeynep Lal annesinin gençliğine de benzetiliyor. İşte İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal...

İclal Aydın’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal şimdi 21 yaşında! Güzelliğiyle mest eden Zeynep Lal tıpkı annesinin gençliği...

10 parmağında 10 marifet olan ünlü isimlerden İclal Aydın son olarak aynı isimli kendi romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde hayat verdiği Nesrin karakteri ile beğeni toplamıştı.

İclal Aydın’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal şimdi 21 yaşında! Güzelliğiyle mest eden Zeynep Lal tıpkı annesinin gençliği...

Sevilen yazar, sunucu ve oyuncu İclal Aydın verdiği kilolar sonrası değişimi ile de son dönemde adından söz ettirmişti.

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İclal Aydın’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal şimdi 21 yaşında! Güzelliğiyle mest eden Zeynep Lal tıpkı annesinin gençliği...

Adeta 30'lu yaşlarına geri dönen güzel oyuncu İclal Aydın hayranlarından övgü dolu yorumlar almıştı.

İclal Aydın’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal şimdi 21 yaşında! Güzelliğiyle mest eden Zeynep Lal tıpkı annesinin gençliği...

52 yaşındaki güzel oyuncu ve yazar tüm maharetlerinin yanında aynı zamanda çok da iyi bir anne.

İclal Aydın’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal şimdi 21 yaşında! Güzelliğiyle mest eden Zeynep Lal tıpkı annesinin gençliği...

Kızına olan düşkünlüğü ile bilinen İclal Aydın, onu magazinden uzak büyütmeyi tercih etti. İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal'i 31 yaşında kucağına almıştı.

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