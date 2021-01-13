Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu İclal Aydın son olarak Ege'nin Hamsisi dizisinde boy göstermiş sonrasında Urla'da sakin bir hayat yaşamaya başlamıştı. Zamanının büyük bölümü yazdığı romanına ayıran İclal Aydın gönlünü kendi gibi oyuncu Erdinç Gülener'e kaptırmış aşk haberi ile gündeme gelmişti. Özel hayatı ile de merak konusu olan İclal Aydın'ı sosyal medya hesabından takip edenler kızı Lal'in güzelliğine hayran kaldı. İclal Aydın'ın ikinci evliliğinden olan kızı Zeynep Lal Başbuğ şimdilerde 18 yaşında bir genç kız. İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal ile paylaşımları sosyal medyanın beğenilenlerinden oldu. İşte güzelliğini annesinden aldığı yönünde yorumlar yağan İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal...