İclal Aydın’ın kız kardeşi Hilal Özcan’ı görenler... Hangisi İclal kimse bilemedi!

İclal Aydın'ın paylaşımı olay oldu. İclal Aydın sosyal medya hesabından açıkladı, hiç kimse bilmiyordu. Meğer Hilal Özcan, İclal Aydın'ın kız kardeşiymiş. İclal Aydın'ın kız kardeşi Hilal Özcan'ı görenler gözlerine inanamadı. İclal Aydın'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İclal Aydın kız kardeşinin fotoğrafını paylaştı. İclal Aydın'ın kız kardeşiyle olan fotoğrafını görenler hangisi İclal Aydın bilemedi. İclal Aydın kısacık kestirdiği ve boyatmadığı saçlarıyla görenleri şoke etti. 47 yaşındaki oyuncu İclal Aydın, fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı takipçilerini şoke etti. İclal Aydın son haliyle tanınmaz halde. İclal Aydın beyazlamış saçlarının yanı sıra aldığı kilolarla da dikkat çekti. Oyuncu İclal Aydın, imaj değişikliğine gitti. İclal Aydın'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı tam bir hayal kırıklığı yarattı. İclal Aydın'ın son halini gören takipçileri hayrete düştü. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen İclal Aydın, yeni halini Instagram hesabı üzerinden paylaşınca olanlar oldu. İclal Aydın'ın fotoğrafına 'Sana ne oldu böyle!' yorumları yapıldı. İclal Aydın'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız. İclal Aydın'ın yaptığı paylaşımda yanında kız kardeşi Hilal Özcan da var. İclal Aydın'ın kız kardeşini gören takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu. İki kız kardeşin benzerliği görenleri hayrete düşürdü. İşte İclal Aydın'ın kimsenin bilmediği kız kardeşi ve son hali…