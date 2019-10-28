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  • İclal Aydın’ın kızı Lal güzelliği ile büyülüyor! İşte İclal Aydın’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı!

’ın kızı Lal güzelliği ile büyülüyor! İşte İclal Aydın’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı!

Yazar, gazeteci, sunucu birçok dalda kendini gösteren oyuncu ikinci evliliğini Kemal Başbuğ ile yapmıştı. Bu evlilikten isimli bir kızı var. İclal Aydın, kızı Lal'i gözlerden uzak büyütmeyi tercih etti. İclal Aydın'ın kızı Lal'i görenler çok beğeniyor. Ekranların aranan oyuncularından biri olan İclal Aydın verdiği bir röportajda kızının ismiyle ilgili şunları söylemişti: Kızım da benim bir parçam ve ona ismimden de bir parça verdim. Lal üstünde inceltme olmazsa 'dilsiz' anlamına geliyor. Üzerindeki inceltmesi ile taşıdığı anlamı ise Anadolu topraklarındaki en eski hecelerden birisi. Hitit tabletlerinde bile geçiyor. Kızımın kendisi gibi ismi de benim bir parçam. İşte İclal Aydın ve güzeller güzeli kızı Zeynep Lal Başbuğ…

Giriş Tarihi: 28.10.2019 07:39 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 07:48
İclal Aydın’ın kızı Lal güzelliği ile büyülüyor! İşte İclal Aydın’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı!

'ın kızı Lal'i görenler çok şaşırıyor. İclal Aydın da bazı ünlü isimler gibi çocuğunu gözlerden uzak büyütmeyi tercih edenlerden. İclal Aydın kızı Lal'in fotoğraflarını nadir de olsa sosyal medya hesabından paylaşıyor. İclal Aydın'ın hayranları Lal'i görünce şaşkınlıklarını gizlemiyor. Annesi gibi güzelliğiyle dikkat çeken Lal, İclal Aydın'a olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. İşte ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV- INSTAGRAM- TWİTTER

İclal Aydın’ın kızı Lal güzelliği ile büyülüyor! İşte İclal Aydın’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı!

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İclal Aydın’ın kızı Lal güzelliği ile büyülüyor! İşte İclal Aydın’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı!

NAZAN VE ERCAN KESAL'IN OĞLU POYRAZ KESAL

İclal Aydın’ın kızı Lal güzelliği ile büyülüyor! İşte İclal Aydın’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı!

NAZAN VE ERCAN KESAL'IN OĞLU POYRAZ KESAL

İclal Aydın’ın kızı Lal güzelliği ile büyülüyor! İşte İclal Aydın’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı!

NAZAN VE ERCAN KESAL'IN OĞLU POYRAZ KESAL

İclal Aydın’ın kızı Lal güzelliği ile büyülüyor! İşte İclal Aydın’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı!

NAZAN VE ERCAN KESAL'IN OĞLU POYRAZ KESAL

İclal Aydın’ın kızı Lal güzelliği ile büyülüyor! İşte İclal Aydın’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı!

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