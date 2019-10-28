İclal Aydın’ın kızı Lal güzelliği ile büyülüyor! İşte İclal Aydın’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı!

İclal Aydın'ın kızı Lal'i görenler çok şaşırıyor. İclal Aydın da bazı ünlü isimler gibi çocuğunu gözlerden uzak büyütmeyi tercih edenlerden. İclal Aydın kızı Lal'in fotoğraflarını nadir de olsa sosyal medya hesabından paylaşıyor. İclal Aydın'ın hayranları Lal'i görünce şaşkınlıklarını gizlemiyor. Annesi gibi güzelliğiyle dikkat çeken Lal, İclal Aydın'a olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. İşte ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV- INSTAGRAM- TWİTTER