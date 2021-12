İclal Aydın’ın kızı Lal’den duygusal paylaşım! İclal Aydın’ın kızı Lal güzelliğini annesinden almış!

İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü 19 yaşındaki kızı Lal annesi ile çocukluk fotoğrafını paylaşarak "Her şeyim" yazmıştı. İclal Aydın, kızı Zeynep Lal'in paylaşımına "Sensin benim her şeyim" yanıtını verdi.