İclal Aydın’ın kızı Lal güzelliğini annesinden almış! İclal Aydın’ın kızı Lal’den duygusal paylaşım!

Geçtiğimiz aylarda 50 yaşına basan İclal Aydın, kızı Lal'in sürpriz doğum günü kutlaması ile duygusal anlar yaşamıştı. Sevilen yazar, sunucu ve oyuncu İclal Aydın verdiği kilolar sonrası değişimi ile de son dönemde adından söz ettirmişti. İclal Aydın son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilgi odağı oldu. İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü 19 yaşındaki kızı Lal annesi ile çocukluk fotoğrafını paylaşarak "Her şeyim" yazmıştı. İclal Aydın, kızı Zeynep Lal'in paylaşımına "Sensin benim her şeyim" yanıtını verdi. Özel hayatı ile de merak konusu olan İclal Aydın'ı sosyal medya hesabından takip edenler kızı Lal'in güzelliğine hayran kaldı.