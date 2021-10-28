İclal Aydın’ın kızı Zeynep Lal güzelliğini annesinden almış! Gamzeli güzel İclal Aydın’ın siz bir de kızı Lal’i görün!

Geçtiğimiz günlerde 50 yaşına basan İclal Aydın, kızı Lal'in sürpriz doğum günü kutlaması ile duygusal anlar yaşamıştı. Zamanının büyük bölümü yazdığı kitaplara ayıran ve Urla'da sakin bir hayat süren İclal Aydın verdiği kilolar sonrası değişimi ile de adından söz ettirmişti. İclal Aydın son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilgi odağı oldu. İclal Aydın 19 yaşındaki kızı Lal ile pozunu paylaşınca sosyal medyadan beğeni yağdı. Özel hayatı ile de merak konusu olan İclal Aydın'ı sosyal medya hesabından takip edenler kızı Lal'in güzelliğine hayran kaldı. İclal Aydın'ın ikinci evliliğinden olan kızı Zeynep Lal Başbuğ'a "güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı. İşte İclal Aydın'ın kızı Lal ile pozu ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...