Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İddialı kıyafetiyle paylaştığı pozlarını dakikalar içinde silmişti! Gülşen'den konuyla ilgili şaşırtan açıklama!
Giriş Tarihi: 05.10.2021 10:28 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 10:29

İddialı kıyafetiyle paylaştığı pozlarını dakikalar içinde silmişti! Gülşen'den konuyla ilgili şaşırtan açıklama!

2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Gülşen, 2017 yılında anne olmanın mutluluğunu yaşamış ve oğlu Azur Benan'ı kucağına almıştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı sürdüren şarkıcı, şu sıralar sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve sahne kostümleriyle gündemde. İddialı seçimleriyle sık sık adından söz ettiren Gülşen, son olarak göbeğini açıkta bırakan siyah bir elbise giymeyi tercih etmişti. Ancak bu paylaşımlarını kısa süre sonra sayfasından kaldırmıştı. Popçudan konuyla ilgili şaşırtan bir açıklama geldi.

İddialı kıyafetiyle paylaştığı pozlarını dakikalar içinde silmişti! Gülşen’den konuyla ilgili şaşırtan açıklama!

Ünlü popçu Gülşen, geçtiğimiz aylarda bir konserinde giydiği transparan sahne kıyafetiyle magazin gündemine oturmuştu. Ünlü popçu, gelen eleştirelere yanıt vererek, "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim" demişti.

İddialı kıyafetiyle paylaştığı pozlarını dakikalar içinde silmişti! Gülşen’den konuyla ilgili şaşırtan açıklama!

YANLIŞLIKLA SİLİNMİŞ!

Gülşen, önceki akşam ise Ankara'daki bir mekanda sahne aldı. 45 yaşındaki popçu, göbeğini açıkta bırakan siyah elbisesi ve fit vücüduyla dikkatleri üzerine çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İddialı kıyafetiyle paylaştığı pozlarını dakikalar içinde silmişti! Gülşen’den konuyla ilgili şaşırtan açıklama!

İddialı tercihiyle yine çok konuşulan Gülşen'in, kısa bir süre sonra paylaşımını sildiği görüldü. Ardından fotoğraflarını tekrar Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, "Yanlışlıkla silinmiş." açıklamasını yaptı.

İddialı kıyafetiyle paylaştığı pozlarını dakikalar içinde silmişti! Gülşen’den konuyla ilgili şaşırtan açıklama!

"NE GİYDİĞİME SADECE KENDİM KARAR VEREBİLİRİM"

Ozan Çolakoğlu ile evliliğinden Azur Benan adında bir oğlu olan Gülşen, kıyafetleriyle ilgili kendisine gelen eleştirilere yanıt vermişti.

İddialı kıyafetiyle paylaştığı pozlarını dakikalar içinde silmişti! Gülşen’den konuyla ilgili şaşırtan açıklama!

Ünlü şarkıcı, "Son konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, birçok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu. Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi... Bir toplumu oluşturan bütün parçaların, her görüşten, her inançtan olan tüm insanların, birbirlerine zarar vermeden, dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamasıdır bütün hikaye..." demişti.

SON DAKİKA