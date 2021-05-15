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Haberler Galeri İddialı pozların kadını... 42 yaşındaki Mine Tugay düzgün vücut hatlarıyla genç kızları kıskandırdı!
Giriş Tarihi: 15.05.2021 06:57 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 06:59

İddialı pozların kadını... 42 yaşındaki düzgün vücut hatlarıyla genç kızları kıskandırdı!

Güzel oyuncu yine adından söz ettirdi. Son olarak 'un 'i olarak oldukça ilgi gören Mine Tugay sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 42 yaşındaki Mine Tugay iddialı pozlarına yenilerini ekledi. Düzgün fiziği ile genç kızlara taş karan Mine Tugay fit halini spora borçlu. 'da 3.3 milyon takipçisi bulunan Mine Tugay son olarak " ruj sürelim, kendimizi iyi hissedelim" notunu düştüğü paylaşım ile ilgi odağı olurken düzgün vücut hatları da övgüleri topladı. İşte kızıl saçlarıyla kendine hayran bırakan Mine Tugay'ın Instagram halleri...

İddialı pozların kadını... 42 yaşındaki Mine Tugay düzgün vücut hatlarıyla genç kızları kıskandırdı!

Güzel oyuncu yine adından söz ettirdi. Son olarak 'un 'i olarak oldukça ilgi gören Mine Tugay sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

İddialı pozların kadını... 42 yaşındaki Mine Tugay düzgün vücut hatlarıyla genç kızları kıskandırdı!

42 yaşındaki iddialı pozlarına yenilerini ekledi.

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İddialı pozların kadını... 42 yaşındaki Mine Tugay düzgün vücut hatlarıyla genç kızları kıskandırdı!

Düzgün fiziği ile genç kızlara taş karan fit halini spora borçlu.

İddialı pozların kadını... 42 yaşındaki Mine Tugay düzgün vücut hatlarıyla genç kızları kıskandırdı!

'da 3.3 milyon takipçisi bulunan son olarak " ruj sürelim, kendimizi iyi hissedelim" notunu düştüğü paylaşım ile ilgi odağı olurken düzgün vücut hatları da övgüleri topladı.

İddialı pozların kadını... 42 yaşındaki Mine Tugay düzgün vücut hatlarıyla genç kızları kıskandırdı!

İşte kızıl saçlarıyla kendine hayran bırakan 'ın halleri...

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