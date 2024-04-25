İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in sağlık durumunu paylaştı: Gözlerim dolu dolu oluyor...

Giriş Tarihi: 25.04.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
20:54
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın birlikteliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlendi. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in bu mutlu birlikteliğinden Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizleri dünyaya geldi. Ocak ayında dünyaya gelen ikizlerden İbrahim Ayel, kalbinde oluşan rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınınca oldukça korkutmuştu. Yasemin Şevkatli Tatlıses, son paylaşımında oğlu Ayel'in bir kez daha operasyona girdiğini duyurdu. Operasyon sonrası Yasemin Şefkatli, takipçilerine bir bilgilendirme yaptı. İşte Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in oğulları İbrahim Ayel'in son sağlık durumu!