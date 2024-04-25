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Haberler Galeri İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in sağlık durumunu paylaştı: Gözlerim dolu dolu oluyor...
Giriş Tarihi: 25.04.2024 20:54 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 20:54

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in sağlık durumunu paylaştı: Gözlerim dolu dolu oluyor...

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın birlikteliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlendi. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in bu mutlu birlikteliğinden Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizleri dünyaya geldi. Ocak ayında dünyaya gelen ikizlerden İbrahim Ayel, kalbinde oluşan rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınınca oldukça korkutmuştu. Yasemin Şevkatli Tatlıses, son paylaşımında oğlu Ayel'in bir kez daha operasyona girdiğini duyurdu. Operasyon sonrası Yasemin Şefkatli, takipçilerine bir bilgilendirme yaptı. İşte Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in oğulları İbrahim Ayel'in son sağlık durumu!

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in sağlık durumunu paylaştı: Gözlerim dolu dolu oluyor...

2021 yılında evlenen ünlü çift, 2024 yılının Ocak ayında Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizlerinin dünyaya gelmesiyle büyük bir mutluluk yaşadı.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in sağlık durumunu paylaştı: Gözlerim dolu dolu oluyor...

Ancak İbrahim Ayel'in kalbinde meydana gelen sorun hem ünlü çifti, hem de çiftin ailesini oldukça korkuttu.

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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in sağlık durumunu paylaştı: Gözlerim dolu dolu oluyor...

BUGÜN BİR KEZ DAHA OPERASYON GEÇİRDİ

Bir kez operasyon geçiren minik Ayel, bugün ikinci kez operasyon geçirdi.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in sağlık durumunu paylaştı: Gözlerim dolu dolu oluyor...

YÜREKLERE SU SERPEN AÇIKLAMA

Operasyon sonrası Yasemin Şefkatli, takipçilerine bir bilgilendirme yaptı. Şefkatli, paylaşımıyla takipçilerinin yüreğine adeta su serpti.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in sağlık durumunu paylaştı: Gözlerim dolu dolu oluyor...

"RAHAT BİR SÜRECE GİRDİK"

Şefkatli paylaşımının altına, "Dün gündüz geldik hastaneye. Ayel, bu sabah operasyona girdi. Süreci artık bildiğiniz için ben de bugün sizinle paylaşmak istedim tekrardan. Yoğun bakımdan çıkması kendine gelmesi derken anca yazabiliyorum. Gerçekten iyi ki varsınız! Ne denir bilmiyorum mesajlarınızı okudukça gözlerim dolu dolu oluyor! Her şey inandığım gibi çok güzel gitti, artık doktorumuzun kontrolünde daha rahat bir sürece girdik. Her şeye BİN ŞÜKÜR! Ayelikomun bir ailesi de burada dualarınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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