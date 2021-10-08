İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin düğününde gelinlik krizi mi çıktı? Sadece 15 dakika giyebildi iddiası!

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile dün akşam görkemli bir düğün ile nikah masasına oturdu. 550 kişinin davetli olduğu düğüne ünlüler akın etti. Pandemi nedeniyle birçok kez ertelenen düğün, dün Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşti. Düğünde 3 gelinlik giyen Yasemin Şefkatli güzelliğiyle övgüleri topladı. Konuşulmaya devam edilen düğün hakkında bugün flaş bir iddia ortaya atıldı. Taze gelin Yasemin Şefkatli'nin tercih ettiği gelinliklerden birinin iç göstermesinin düğünde kriz yarattığı öne sürüldü. Bu iddialar sonrası İdo Tatlıses'ten jet bir açıklama geldi.