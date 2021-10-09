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Haberler Galeri İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin düğününde gelinlik krizi mi çıktı? Sadece 15 dakika giyebildi iddiası!
Giriş Tarihi: 09.10.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 09:38

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin düğününde gelinlik krizi mi çıktı? Sadece 15 dakika giyebildi iddiası!

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile dün akşam görkemli bir düğün ile nikah masasına oturdu. 550 kişinin davetli olduğu düğüne ünlüler akın etti. Pandemi nedeniyle birçok kez ertelenen düğün, dün Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşti. Düğünde 3 gelinlik giyen Yasemin Şefkatli güzelliğiyle övgüleri topladı. Konuşulmaya devam edilen düğün hakkında bugün flaş bir iddia ortaya atıldı. Taze gelin Yasemin Şefkatli'nin tercih ettiği gelinliklerden birinin iç göstermesinin düğünde kriz yarattığı öne sürüldü. Bu iddialar sonrası İdo Tatlıses'ten jet bir açıklama geldi.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin düğününde gelinlik krizi mi çıktı? Sadece 15 dakika giyebildi iddiası!

Uzun zamandır birlikte olan ve geçtiğimiz yıl ekim ayında nişanlanan Yasemin Şefkatli ile İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, dün akşam görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin düğününde gelinlik krizi mi çıktı? Sadece 15 dakika giyebildi iddiası!

Düğünde 3 farklı gelinlik giyen Şefkatli, tercihleriyle sosyal medyada gündem oldu.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin düğününde gelinlik krizi mi çıktı? Sadece 15 dakika giyebildi iddiası!

Gelinlikleri sosyal medyada çok kapalı ve güzel bulunmayan Şefkatli düğünün ortasında da bir krizi yaşadı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin düğününde gelinlik krizi mi çıktı? Sadece 15 dakika giyebildi iddiası!

2. Sayfa'nın iddiasına göre; İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğününde gelinlik krizi yaşandı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin düğününde gelinlik krizi mi çıktı? Sadece 15 dakika giyebildi iddiası!

Yasemin, içini gösteren ikinci gelinliğini aileden gelen uyarı üzerine 15 dakika sonra değiştirdi.

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