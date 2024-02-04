Giriş Tarihi: 04.02.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
09:12
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebeklerinden biri kalbinden ameliyat olmuştu! Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in son sağlık durumunu açıkladı!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, gelinleri Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'e kavuştular. Minik İbrahim Ayel doğduktan birkaç saat sonra kalbinde sorun olduğu için ameliyata alınmıştı. Dede İbrahim Tatlıses adaş torunu İbrahim Ayel'in sağlık durumunun iyi olduğunu müjdelemişti. Çiçeği burnunda anne Yasemin Şefkatli, minik İbrahim Ayel'in sağlık durumunu merak eden takipçileri için yeni bir paylaşım yaptı. İşte Yasemin Şefkatli'nin son paylaşımı ve İbrahim Ayel'in son sağlık durumu…