İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebeklerinden biri kalbinden ameliyat olmuştu! Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in son sağlık durumunu açıkladı!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında mutluluğa evet demişlerdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran çift oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldılar. Yasemin Şefkatli, minik oğlu İbrahim Ayel'in son sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı. İşte o paylaşımı...