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Haberler Galeri İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebeklerinden biri kalbinden ameliyat olmuştu! Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in son sağlık durumunu açıkladı!
Giriş Tarihi: 04.02.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 09:12

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebeklerinden biri kalbinden ameliyat olmuştu! Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in son sağlık durumunu açıkladı!

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, gelinleri Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'e kavuştular. Minik İbrahim Ayel doğduktan birkaç saat sonra kalbinde sorun olduğu için ameliyata alınmıştı. Dede İbrahim Tatlıses adaş torunu İbrahim Ayel'in sağlık durumunun iyi olduğunu müjdelemişti. Çiçeği burnunda anne Yasemin Şefkatli, minik İbrahim Ayel'in sağlık durumunu merak eden takipçileri için yeni bir paylaşım yaptı. İşte Yasemin Şefkatli'nin son paylaşımı ve İbrahim Ayel'in son sağlık durumu

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebeklerinden biri kalbinden ameliyat olmuştu! Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in son sağlık durumunu açıkladı!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında mutluluğa evet demişlerdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran çift oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldılar. Yasemin Şefkatli, minik oğlu İbrahim Ayel'in son sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı. İşte o paylaşımı...

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebeklerinden biri kalbinden ameliyat olmuştu! Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in son sağlık durumunu açıkladı!

Yeniden torun sahibi olan İbrahim Tatlıses, ikizlerin kendisine benzediklerini söyleyip mutluluğunu paylaşmıştı. Tatlıses ailesinin yeni fertlerinden üzen haber gelmişti. İbrahim Tatlıses minik torunu için sevenlerinden dua istemişti.

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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebeklerinden biri kalbinden ameliyat olmuştu! Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in son sağlık durumunu açıkladı!

Geçtiğimiz cumartesi günü dünyaya gelen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerinin birinin sağlık sorunu olduğu ortaya çıkmıştı. Dede İbrahim Tatlıses üzen haberi sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerinden dua istemiş kalbinde sorun olan minik Tatlıses ameliyat olmuştu.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebeklerinden biri kalbinden ameliyat olmuştu! Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in son sağlık durumunu açıkladı!

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinin sağlık durumu merak edilirken güzel anne Yasemin Şefkatli'den yeni paylaşım geldi.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebeklerinden biri kalbinden ameliyat olmuştu! Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in son sağlık durumunu açıkladı!

Yasemin Şefkatli "Tünaydın. Emirikoy'la Ayel'i bekliyoruz. Siz napıyorsunuz?" notuyla yapmıştı. Takipçilerinden Yasemin Şefkatli'ye yorum yağmıştı.

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