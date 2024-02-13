Giriş Tarihi: 13.02.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
09:54
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebeklerinden İbrahim Ayel kalbinden ameliyat olmuştu! İşte son sağlık durumunu!
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerinden biri kalbinden ameliyat olmuştu… Yasemin Şefkatli, minik oğluyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından ikizlerinin doğum anlarını yayınlayan İdo Tatlıses, düştüğü not ile herkesi duygulandırdı. İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'e kavuşmanın büyük mutluluğunu yaşadı. Minik İbrahim Ayel doğduktan birkaç saat sonra kalbinde sorun olduğu için ameliyata alındı. Dede İbrahim Tatlıses torunu İbrahim Ayel'in sağlık durumunun iyi olduğunu müjdelemişti. Yasemin Şefkatli, minik İbrahim Ayel'in taburcu olduğunu "Ayeliko evine geldi" diyerek duyurdu. İşte, İbrahim Ayel'in son sağlık durumu…