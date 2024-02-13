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Haberler Galeri İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebeklerinden İbrahim Ayel kalbinden ameliyat olmuştu! İşte son sağlık durumunu!
Giriş Tarihi: 13.02.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 09:54

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebeklerinden İbrahim Ayel kalbinden ameliyat olmuştu! İşte son sağlık durumunu!

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerinden biri kalbinden ameliyat olmuştu… Yasemin Şefkatli, minik oğluyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından ikizlerinin doğum anlarını yayınlayan İdo Tatlıses, düştüğü not ile herkesi duygulandırdı. İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'e kavuşmanın büyük mutluluğunu yaşadı. Minik İbrahim Ayel doğduktan birkaç saat sonra kalbinde sorun olduğu için ameliyata alındı. Dede İbrahim Tatlıses torunu İbrahim Ayel'in sağlık durumunun iyi olduğunu müjdelemişti. Yasemin Şefkatli, minik İbrahim Ayel'in taburcu olduğunu "Ayeliko evine geldi" diyerek duyurdu. İşte, İbrahim Ayel'in son sağlık durumu

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebeklerinden İbrahim Ayel kalbinden ameliyat olmuştu! İşte son sağlık durumunu!

Zor günler geride bırakan ünlü çiftten Yasemin Şefkatli, bebeğinin hastalığı ve durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında hayatlarını birleştirdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran çift oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldılar. Ünlü çiftin ikiz bebeklerinden İbrahim Ayel, kalbinden ameliyat olmuştu! İşte son sağlık durumunu...

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebeklerinden İbrahim Ayel kalbinden ameliyat olmuştu! İşte son sağlık durumunu!

İkizlerine kavuşan çift büyük mutluluk yaşarken, oğullarından birinin kalbinde sorun olduğu ortaya çıkmıştı.

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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebeklerinden İbrahim Ayel kalbinden ameliyat olmuştu! İşte son sağlık durumunu!

AMELİYATA ALINDI

Minik İbrahim Ayel, doğduktan birkaç saat sonra ameliyata alındı.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebeklerinden İbrahim Ayel kalbinden ameliyat olmuştu! İşte son sağlık durumunu!

DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU MÜJDELEDİ

Dede İbrahim Tatlıses adaş torunu İbrahim Ayel'in sağlık durumunun iyi olduğunu müjdeledi.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebeklerinden İbrahim Ayel kalbinden ameliyat olmuştu! İşte son sağlık durumunu!

Ünlü çift ve ailesi yaşanan zorlukları geride bıraktı. Yasemin Şefkatli, sosyal medyadan bir paylaşımda bulunmuştu.

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