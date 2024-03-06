Giriş Tarihi: 06.03.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
18:41
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli bebeklerini doktor kontrolüne getirdi! Minik Ayel’den korkutan haber!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, ikizleri Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına aldı. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, anne- baba olmanın mutluluğunu yaşarken minik oğulları Ayel'in rahatsızlığıyla sarsıldı. Ünlü çift, minik Ayel'in kalbinden geçirdiği operasyon sonrası bebeklerinin sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Çift, Ayel'in sağlığına kavuşmasıyla bebeklerini de alıp eve geçti ve rahat bir nefes aldı. Bugün doktor kontrolüne bebekleriyle giden İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, yaşanan yeni gelişmeyi takipçileriyle paylaştı. Yasemin Şefkatli yaptığı paylaşımla minik Ayel'in nisan ayında bir operasyon daha geçireceğini duyurdu. İşte İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin minik oğlu Ayel'in son sağlık durumu!