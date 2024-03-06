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Haberler Galeri İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli bebeklerini doktor kontrolüne getirdi! Minik Ayel’den korkutan haber!
Giriş Tarihi: 06.03.2024 18:41 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 18:41

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli bebeklerini doktor kontrolüne getirdi! Minik Ayel’den korkutan haber!

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, ikizleri Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına aldı. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, anne- baba olmanın mutluluğunu yaşarken minik oğulları Ayel'in rahatsızlığıyla sarsıldı. Ünlü çift, minik Ayel'in kalbinden geçirdiği operasyon sonrası bebeklerinin sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Çift, Ayel'in sağlığına kavuşmasıyla bebeklerini de alıp eve geçti ve rahat bir nefes aldı. Bugün doktor kontrolüne bebekleriyle giden İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, yaşanan yeni gelişmeyi takipçileriyle paylaştı. Yasemin Şefkatli yaptığı paylaşımla minik Ayel'in nisan ayında bir operasyon daha geçireceğini duyurdu. İşte İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin minik oğlu Ayel'in son sağlık durumu!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli bebeklerini doktor kontrolüne getirdi! Minik Ayel’den korkutan haber!

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında görkemli bir düğünle Yasemin Şefkatli ile evlendi.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli bebeklerini doktor kontrolüne getirdi! Minik Ayel’den korkutan haber!

İKİZLERİ 22 OCAK'TA DOĞDU!

Mutlu beraberlikleri devam eden çiftten bebek müjdesi gelmişti. Çift 22 Ocak'ta ikizlerine kavuştu.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli bebeklerini doktor kontrolüne getirdi! Minik Ayel’den korkutan haber!

12 GÜN SONRA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Ancak 25 Ocak'ta ikizlerden birinin kalbinde sorun olduğu öğrenildi. Kalbinde problem tespit edilen minik Ayel, hemen ameliyata alındı. Sağlığına 12 gün sonra kavuşan minik Ayel, anne ve babasıyla birlikte eve geçti.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli bebeklerini doktor kontrolüne getirdi! Minik Ayel’den korkutan haber!

ÇİFT DERİN BİR NEFES ALDI!

Yaşanan sıkıntılardan sonra İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, derin bir nefes aldı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli bebeklerini doktor kontrolüne getirdi! Minik Ayel’den korkutan haber!

"21'İNCİ HAFTADAN İTİBAREN BİLİYORDUK"

Çift bugün bebeklerini bugün kontrole getirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yasemin Şefkatli, "Yarın Ayel'in kontrolü var biraz size de bahsedeyim. Aslında biz 21. haftadan beri Ayel'in kalp sorununu biliyorduk. Her hafta kontrolümüz vardı. Bazen haftada 2, çok fazla doktorumuz Ayel'in kalbini gördü ve doğduğunda operasyon olacağını biliyorduk. Ben burada aslında iyi kötü bir sürü şeyi paylaşıyorum ama bu sorunu kendi içimizde sindirip çözüme gitmeye odaklandık. Doğum sonrası operasyon duyulunca da çok fazla dua aldık. O kadar güzel mesajlar geldi ki bana güç oldu. Önümüzde biraz daha bir süreç var ama bebiş çok güçlü her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

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