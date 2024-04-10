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Haberler Galeri İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’den ikizleriyle ilk bayram paylaşımı!
Giriş Tarihi: 10.04.2024 22:30 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 22:30

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’den ikizleriyle ilk bayram paylaşımı!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın birlikteliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirdi. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in bu mutlu birlikteliğinden Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizleri dünyaya geldi. Ocak ayında dünyaya gelen ikizlerden İbrahim Ayel, kalbinde oluşan rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınınca oldukça korkutmuştu. Ünlü çift, bugün oğullarıyla geçirdikleri ilk bayram gününden aile fotoğraflarını paylaştı. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin paylaşımı beğeni topladı. İşte İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin oğullaryla dikkat çeken o bayram pozu!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’den ikizleriyle ilk bayram paylaşımı!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdi.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’den ikizleriyle ilk bayram paylaşımı!

Ünlü çift, 2024 yılının Ocak ayında Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizlerinin dünyaya gelmesiyle büyük bir mutluluk yaşadı.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’den ikizleriyle ilk bayram paylaşımı!

KALBİNDEKİ RAHATSIZLIK HERKESİ KORKUTTU

Ancak İbrahim Ayel'in kalbinde meydana gelen sorun hem ünlü çifti, hem de çiftin ailesini oldukça korkuttu.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’den ikizleriyle ilk bayram paylaşımı!

İLK BAYRAM GÜNÜNDEN AİLE POZU

Ünlü çift, bugün oğullarıyla geçirdikleri ilk bayram gününden aile fotoğraflarını paylaştı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’den ikizleriyle ilk bayram paylaşımı!

PAYLAŞIMA BEĞENİ YAĞDI

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin paylaşımı beğeni topladı.

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