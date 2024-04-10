İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’den ikizleriyle ilk bayram paylaşımı!

Giriş Tarihi: 10.04.2024 22:30
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
22:30
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın birlikteliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirdi. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in bu mutlu birlikteliğinden Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizleri dünyaya geldi. Ocak ayında dünyaya gelen ikizlerden İbrahim Ayel, kalbinde oluşan rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınınca oldukça korkutmuştu. Ünlü çift, bugün oğullarıyla geçirdikleri ilk bayram gününden aile fotoğraflarını paylaştı. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin paylaşımı beğeni topladı. İşte İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin oğullaryla dikkat çeken o bayram pozu!