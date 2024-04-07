Giriş Tarihi: 07.04.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
19:12
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin oğlu İbrahim Ayel’in sağlık durumu nasıl? Yasemin Şefkatli: Bir operasyon daha geçirecek!
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın birlikteliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin şefkatli ile evlendi. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in bu mutlu birlikteliğinden Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizleri dünyaya geldi. Ocak ayında dünyaya gelen ikizlerden İbrahim Ayel, kalbinde oluşan rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınınca oldukça korkutmuştu. Geçirdiği operasyon sonrası sağlıklı bir şekilde evlerine varan Tatlıses ailesi, minik Ayel'in son sağlık durumuyla ilgili de açıklama yaptı. Dün bir paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, İbrahim Ayel'in bir operasyon geçireceğini duyurdu. İşte İdo Tatlıese ve Yasemin Şefkatli'nin oğulları İbrahim Ayel'in son sağlık durumu!