Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin oğlu İbrahim Ayel’in sağlık durumu nasıl? Yasemin Şefkatli: Bir operasyon daha geçirecek!
Giriş Tarihi: 07.04.2024 19:12 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 19:12

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin oğlu İbrahim Ayel’in sağlık durumu nasıl? Yasemin Şefkatli: Bir operasyon daha geçirecek!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın birlikteliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin şefkatli ile evlendi. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in bu mutlu birlikteliğinden Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizleri dünyaya geldi. Ocak ayında dünyaya gelen ikizlerden İbrahim Ayel, kalbinde oluşan rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınınca oldukça korkutmuştu. Geçirdiği operasyon sonrası sağlıklı bir şekilde evlerine varan Tatlıses ailesi, minik Ayel'in son sağlık durumuyla ilgili de açıklama yaptı. Dün bir paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, İbrahim Ayel'in bir operasyon geçireceğini duyurdu. İşte İdo Tatlıese ve Yasemin Şefkatli'nin oğulları İbrahim Ayel'in son sağlık durumu!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin oğlu İbrahim Ayel’in sağlık durumu nasıl? Yasemin Şefkatli: Bir operasyon daha geçirecek!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında düzenlenen görkemli düğün töreniyle evlendi.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin oğlu İbrahim Ayel’in sağlık durumu nasıl? Yasemin Şefkatli: Bir operasyon daha geçirecek!

Ünlü çift, 2024 yılının Ocak ayında Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizlerinin dünyaya gelmesiyle büyük bir mutluluk yaşadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin oğlu İbrahim Ayel’in sağlık durumu nasıl? Yasemin Şefkatli: Bir operasyon daha geçirecek!

KALBİNDEKİ RAHATSIZLIK HERKESİ KORKUTTU

Ancak İbrahim Ayel'in kalbinde meydana gelen sorun hem ünlü çifti, hem de çiftin ailesini oldukça korkuttu.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin oğlu İbrahim Ayel’in sağlık durumu nasıl? Yasemin Şefkatli: Bir operasyon daha geçirecek!

SAĞLIĞINA KAVUŞUP EVİNE GEÇTİ

Operasyon geçiren minik İbrahim Ayel, sağlığına kavuştu.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin oğlu İbrahim Ayel’in sağlık durumu nasıl? Yasemin Şefkatli: Bir operasyon daha geçirecek!

MİNİK AYEL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Geçtiğimiz gün Yasemin Şefkatli, oğlunun son sağlık durumuyla ilgili bir paylaşım yaparak hayranlarını bilgilendirdi.

SON DAKİKA