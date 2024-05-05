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Haberler Galeri İdo Tatlıses'in ablası Melek Zübeyde ikizleri öpmeye doyamadı! 'Minik Tatlısesler'e hala ziyareti! Yasemin Şefkatli paylaştı...
Giriş Tarihi: 05.05.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 10:37

İdo Tatlıses'in ablası Melek Zübeyde ikizleri öpmeye doyamadı! 'Minik Tatlısesler'e hala ziyareti! Yasemin Şefkatli paylaştı...

Oğlu İdo'nun ikizleri ile yeniden dede olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses'in 9 torunu daha var. Bunlardan 3'ü ise güzel kızı Zübeyde Melek Akkaş'tan. Usta oyuncu Perihan Savaş ile ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde, her zaman magazinden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Annesi Perihan Savaş, babası İbrahim Tatlıses olan Melek Zübeyde Akkaş kardeşi İdo Tatlıses'in aksine gözlerden uzak büyüdü. Güzelliği ve zarafeti ile annesine benzetilen Melek Zübeyde son olarak gelini Yasemin Şefkatli'nin paylaşımında ortaya çıktı. Hala Melek Zübeyde minik ikizler İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i öpmeye doyamadı. İşte İdo Tatlıses'in ablası Melek Zübeyde Akkaş'in ikizler ile karesi...

İdo Tatlıses’in ablası Melek Zübeyde ikizleri öpmeye doyamadı! ’Minik Tatlısesler’e hala ziyareti! Yasemin Şefkatli paylaştı...

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor. Şimdilerde ikiz torun sevinci yaşayan İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde'den ise 3 torunu var.

İdo Tatlıses’in ablası Melek Zübeyde ikizleri öpmeye doyamadı! ’Minik Tatlısesler’e hala ziyareti! Yasemin Şefkatli paylaştı...

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan ünlü iki ismin kızları Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü.

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İdo Tatlıses’in ablası Melek Zübeyde ikizleri öpmeye doyamadı! ’Minik Tatlısesler’e hala ziyareti! Yasemin Şefkatli paylaştı...

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu ilk defa duyanların ağzı açık kalıyor.

İdo Tatlıses’in ablası Melek Zübeyde ikizleri öpmeye doyamadı! ’Minik Tatlısesler’e hala ziyareti! Yasemin Şefkatli paylaştı...

Şimdilerde 40 yaşında olan Melek Zübeyde güzelliğiyle annesine benzetiliyor.

İdo Tatlıses’in ablası Melek Zübeyde ikizleri öpmeye doyamadı! ’Minik Tatlısesler’e hala ziyareti! Yasemin Şefkatli paylaştı...

Perihan Savaş, sık sık sosyal medya hesabında yer verdiği kızına düşkünlüğü biliniyor.

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