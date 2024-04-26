İdo Tatlıses'ten 2. kez ameliyat olan minik oğlu İbrahim Ayel ile hastane pozu! "Totoyu yerim"

DUA İSTEDİ

Yasemin Şevkatli Tatlıses, oğlu Ayel'in bir kez daha operasyona girdiğini duyurdu. Ünlü çift takipçilerinden dua istedi. Yasemin Şefkatli "Ayelikomuz operasyonda. Dualarınızı eksik etmeyin olur mu?" dedi.