Giriş Tarihi: 26.04.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
10:00
İdo Tatlıses'ten 2. kez ameliyat olan minik oğlu İbrahim Ayel ile hastane pozu! "Totoyu yerim"
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile gelinleri Yasemin Şefkatli geçtiğimiz Ocak ayında ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i kucaklarına almıştı. İkizlerden İbrahim Ayel, kalbinde oluşan rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınınca oldukça korkutmuştu. Yasemin Şevkatli Tatlıses, dün paylaşımında oğlu Ayel'in bir kez daha operasyona girdiğini duyurmuştu. Operasyon sonrası Yasemin Şefkatli, takipçilerine İbrahim Ayel'in sağlık durumu hakkında bilgi verirken baba İdo Tatlıses'ten de minik İbrahim Ayel ile hastane odasından paylaşım geldi. İdo Tatlıses oğlu İbrahim Ayel'i "Totoyu yerim" diye sevdi...