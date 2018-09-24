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'ten eski sevgilisine olay gönderme!

Giriş Tarihi: 24.09.2018 19:59 Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 20:03
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'ten eski sevgilisine olay gönderme!
İdo Tatlıses'ten eski sevgilisine olay gönderme!

ile geçtiğimiz aylarda yaklaşık bir yıllık ilişkilerini sonlandırmışlardı. Tatlıses, hesabı üzerinden Yasemin Şefkatli'ye olay bir gönderme yaptı.

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'ten eski sevgilisine olay gönderme!
İdo Tatlıses'ten eski sevgilisine olay gönderme!

, bir markanın reklam yüzü oldu ancak bu habere eski sevgilisi 'ten öyle bir tepki geldi.

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'ten eski sevgilisine olay gönderme!
İdo Tatlıses'ten eski sevgilisine olay gönderme!

'nin ünlü olma çabası olduğunu paylaştığı gönderide açıkça belli eden İdo, bu şekilde iyi ayrılamadıklarını da belli etmiş oldu. İşte Yasemin Şefkatli'yi kızdıracak o paylaşım..

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'ten eski sevgilisine olay gönderme!
İdo Tatlıses'ten eski sevgilisine olay gönderme!

Tatlıses, bunun üzerine Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa, "Ne meraklıymışsın arkadaş bu işe, ne yaptın ne ettin sonunda muradına erdin" notunu düştü.

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'ten eski sevgilisine olay gönderme!
İdo Tatlıses'ten eski sevgilisine olay gönderme!
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'ten eski sevgilisine olay gönderme!
İdo Tatlıses'ten eski sevgilisine olay gönderme!
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'ten eski sevgilisine olay gönderme!
İdo Tatlıses'ten eski sevgilisine olay gönderme!
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