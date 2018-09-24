İdo Tatlıses'ten eski sevgilisine olay gönderme!

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli geçtiğimiz aylarda yaklaşık bir yıllık ilişkilerini sonlandırmışlardı. Tatlıses, sosyal medya hesabı üzerinden Yasemin Şefkatli'ye olay bir gönderme yaptı. Yasemin Şefkatli, bir markanın reklam yüzü oldu ancak bu habere eski sevgilisi İdo Tatlıses'ten öyle bir tepki geldi. Yasemin Şefkatli'nin ünlü olma çabası olduğunu paylaştığı gönderide açıkça belli eden İdo, bu şekilde iyi ayrılamadıklarını da belli etmiş oldu. İşte Yasemin Şefkatli'yi kızdıracak o paylaşım.. Tatlıses, bunun üzerine Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa, 'Ne meraklıymışsın arkadaş bu işe, ne yaptın ne ettin sonunda muradına erdin' notunu düştü.