İhanet görüntülerini umursamadı bile... Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'yu doğum gününde öpmeye doyamadı! "Sen gel yavrum şöyle"

Giriş Tarihi: 21.04.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
10:16
Kadir Doğulu'nun İzmir'de farklı kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkmış, magazin kulisleri ardı ardına gelen iddialarla sarsılmıştı. Kadir Doğulu, 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını kesin bir dille yalanlamış, ''Kadıncağızın müşkülü olanı dinledim'' açıklamasını yapmıştı. Görüntülere ve söylenenlere adeta kulak tıkayan Neslihan Atagül eşi ile Bakü'ye uçmuş aşk pozları vermişti. Olayların üzerinden 1 yıl geçti ihanet iddialarını umursamayan Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile aşk pozlarına yenilerini ekledi. Neslihan Atagül 42 yaşına giren eşi Kadir Doğulu'nun doğum gününü "Sen gel yavrum şöyle" notunu düştüğü romantik kareler ile kutladı. İşte Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'nun yeni yaşını kutladığı aşk pozları...