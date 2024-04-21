İhanet görüntülerini umursamadı bile... Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'yu doğum gününde öpmeye doyamadı! "Sen gel yavrum şöyle"

Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz yıl farklı kadınlarla dans ettiği görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Kadir Doğulu'nun İzmir'de kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkmış, magazin kulisleri ardı ardına gelen iddialarla sarsılırken Doğulu, 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını kesin bir dille yalanlamış, ''O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim'' açıklamasını yapmıştı.