Giriş Tarihi: 21.03.2022 07:51 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 07:53

İhanet iddiaları çok konuşulmuştu! Ünlü şarkıcı Kibariye ile 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'tan romantik paylaşım!

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kendisinden 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın ihaneti magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız" demişti. Daha önce kendisini aldatan eşini affeden Kibariye'nin kocası Ali Küçükbalçık, yine kaçamak yaparken görüntülenmişti. Kibariye bu kez de sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sosyal medyada eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşan Kibariye romantik paylaşımıyla dikkat çekti!