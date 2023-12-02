İhanet yalanına tepki! Kenan İmirzalıoğlu’dan eşi Sinem Kobal’ı aldattığı iddiaları sert yanıt!

Geçtiğimiz haftalarda bir sosyal medya kullanıcısı "Selena aldatıldı" iddiasında bulunmuştu. Yıllar önce oynadığı Selena dizisi nedeniyle aldatılan kişinin Sinem Kobal olduğu söylenmişti. Kenan İmirzalıoğlu- Sinem Kobal çifti önceki gece Nişantaşı'nda görüntülendi. İmirzalıoğlu, ihanet iddialarıyla ilgili haberlere tepki gösterdi: "Siz bunu ciddiye almadınız değil mi? Çünkü biz umursamadık. O yüzden insanların hafızasını kirletmeye gerek yok. Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyiz arkadaşlar!"