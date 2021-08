İhanete ve şiddete uğramıştı... Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser’e mi döndü? Sarmaş dolaş poz!

Bir dönemin sevilen çocuk yıldızı şimdilerde ise sosyal medyanın tanınan ismi Damla Ersubaşı geçtiğimiz yıl dört yıllık eşi Mustafa Can Keser ile tek celsede boşanmıştı.Eşini aldatma görüntüleriyle gündeme gelen Keser'in 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti. Mustafa Can Keser şiddet iddialarını kabul etmiş ve pişman olduğunu dile getirmişti. Magazin kulislerine düşen son dakika haberine göre; Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eski eşi Mustafa Can Keser ile yeniden barıştı. Keser, eski eşi Damla Ersubaşı ile yan yana pozunu kalp emojileriyle Instagram hesabından paylaştı. İşte Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın eski eşi Mustafa Can Keser ile sarmaş dolaş pozu...