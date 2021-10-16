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Haberler Galeri İhanete ve şiddete uğramıştı... Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser'i affetti!
Giriş Tarihi: 16.10.2021 15:04 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 15:14

İhanete ve şiddete uğramıştı... Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser'i affetti!

Bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" dizisinin çocuk oyuncularından olan Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise geçtiğimiz yıl kasım ayında dünyaya gelmişti. Ancak eşini aldatma görüntüleriyle gündeme gelen Keser'in, 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında da evliliklerini noktalayan ikilinin, son dönemde yeniden bir araya geldiği konuşuluyordu. Mustafa Can Keser'in son paylaşımı, gerçeği açığa çıkardı.

İhanete ve şiddete uğramıştı... Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser’i affetti!

Sihirli Annem'in Tuğçe'si oyuncu Damla Ersubaşı, son günlerde her adımıyla dikkat çekiyor.

İhanete ve şiddete uğramıştı... Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser’i affetti!

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser, 2016 yılında dünyaevine girmişti.

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İhanete ve şiddete uğramıştı... Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser’i affetti!

Çift, 4 yıllık evliliğini ihanet ve şiddet iddialarının gölgesinde geçtiğimiz yıl eylül ayında sonlandırmıştı.

İhanete ve şiddete uğramıştı... Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser’i affetti!

Bir süredir yeniden barıştıkları konuşulan ikili hakkındaki iddialar doğru çıktı. Damla Ersubaşı, eski eşini affetti.

İhanete ve şiddete uğramıştı... Damla Ersubaşı eski eşi Mustafa Can Keser’i affetti!

Yeniden birliktelik yaşayan Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser, dün akşam bir mekanda eğlendi.

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