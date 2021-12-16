İhaneti ve şiddeti affetmişti... Eski eşi Mustafa Can Keser ile barışan Damla Ersubaşı’dan bomba açıklama!

Anlaşamadığımız, ortak noktaya varamadığımız konular oldu. Bizim Mustafa ile en büyük ve hatta şu anda baktığımda tek sorunumuz Mustafa'nın öfkesi ve siniriymiş. Bazı şeylerin gerçeği yansıtmadığını her zaman söylemiştim. Şu anda ikimiz de çift terapisine gidiyoruz ve çok mutluyuz.