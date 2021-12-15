İhaneti ve şiddeti affetmişti... Eski eşi Mustafa Can Keser’i affeden Damla Ersubaşı’dan flaş açıklama!

Bir dönemin popüler dizilerinden olan Sihirli Annem'de Tuğçe karakterine hayat veren oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Çift ilk kızları Zehra'yı 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa'yı ise geçtiğimiz yıl kasım ayında kucaklarına almıştı. Ancak ikili, aldatma ve darp iddiaları nedeniyle geçtiğimiz yıl Eylül ayında evliliklerini noktaladı. Ayrılığa dayanamayan Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser, yeniden bir araya geldi. Eski eşini affeden Ersubaşı, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.