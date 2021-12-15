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Haberler Galeri İhaneti ve şiddeti affetmişti... Eski eşi Mustafa Can Keser'i affeden Damla Ersubaşı'dan flaş açıklama!
Giriş Tarihi: 15.12.2021 16:02 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 16:13

İhaneti ve şiddeti affetmişti... Eski eşi Mustafa Can Keser'i affeden Damla Ersubaşı'dan flaş açıklama!

Bir dönemin popüler dizilerinden olan Sihirli Annem'de Tuğçe karakterine hayat veren oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Çift ilk kızları Zehra'yı 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa'yı ise geçtiğimiz yıl kasım ayında kucaklarına almıştı. Ancak ikili, aldatma ve darp iddiaları nedeniyle geçtiğimiz yıl Eylül ayında evliliklerini noktaladı. Ayrılığa dayanamayan Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser, yeniden bir araya geldi. Eski eşini affeden Ersubaşı, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İhaneti ve şiddeti affetmişti... Eski eşi Mustafa Can Keser’i affeden Damla Ersubaşı’dan flaş açıklama!

Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak hafızalara kazınan oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu.

İhaneti ve şiddeti affetmişti... Eski eşi Mustafa Can Keser’i affeden Damla Ersubaşı’dan flaş açıklama!

Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası yollarını ayıran ikili, aralarındaki buzları eritti.

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İhaneti ve şiddeti affetmişti... Eski eşi Mustafa Can Keser’i affeden Damla Ersubaşı’dan flaş açıklama!

"BİRLİKTE TEKRAR BİR YOLA ÇIKTIK"

Eski eşiyle barışan Ersubaşı, konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı. Keser ile birlikteliklerine yeni bir şans verdiğini duyuran oyuncu, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

İhaneti ve şiddeti affetmişti... Eski eşi Mustafa Can Keser’i affeden Damla Ersubaşı’dan flaş açıklama!

Kızlarımın babası, hayatımda en çok kıymet verdiğim insanların başında gelen minik kuşum... Birlikte tekrar bir yola çıktık ve bu süreçte ikimiz de birbirimize saygı duymayı ve önem vermeyi öğrendik. Hiçbir hata ve yanlış tek taraflı değildir, payları değişir.

İhaneti ve şiddeti affetmişti... Eski eşi Mustafa Can Keser’i affeden Damla Ersubaşı’dan flaş açıklama!

Anlaşamadığımız, ortak noktaya varamadığımız konular oldu. Bizim Mustafa ile en büyük ve hatta şu anda baktığımda tek sorunumuz Mustafa'nın öfkesi ve siniriymiş. Bazı şeylerin gerçeği yansıtmadığını her zaman söylemiştim. Şu anda ikimiz de çift terapisine gidiyoruz ve çok mutluyuz.

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