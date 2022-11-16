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Haberler Galeri İki Gökçe Kırgız hukuk savaşında bilirkişi raporunu verdi
Giriş Tarihi: 16.11.2022 12:43 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 12:48

İki Gökçe Kırgız hukuk savaşında bilirkişi raporunu verdi

Gökçe Kırgız, 2006 yılında söylediği ''Kalbime Gömerim" adlı şarkısıyla fenomen olmuştu. 2006'da sahne almaya başlayan Merve Doğan, 2013 yılında isim ve soyadı değişikliğine giderek resmi olarak Gökçe Kırgız adını almıştı. Fenomen Gökçe Kırgız, adının kötüye kullanılarak markasına zarar verdiği gerekçesiyle dava açmıştı. Dosyaya ekleyen bilirkişi raporunda adını değiştiren Gökçe Kırgız'ın marka haklarını ihlal edildiği tespit edildi.

DENİZ YUSUFOĞLU
İki Gökçe Kırgız hukuk savaşında bilirkişi raporunu verdi

Marka haline getirdiği adını kötü şekilde kullanarak itibar kaybına uğradığını iddia eden Gökçe Kırgız, Fikri Sınai Haklar Hukuk mahkemesinde adından haksız kazanç elde edildiğini iddia ederek tazminat talebinde bulunmuştu. Gökçe Kırgız, 2006 yılında söylediği ''Kalbime Gömerim" adlı şarkısıyla bir dönemin fenomen olmuştu. Fenomen şarkıcı adının patentini almıştı.

İki Gökçe Kırgız hukuk savaşında bilirkişi raporunu verdi

DAVA AÇTI
Asıl adı Merve Doğan olan ve 2006'da sahne almaya başlayan Merve Doğan, 2013 yılında isim ve soyadı değişikliğine giderek resmi olarak Gökçe Kırgız adını almıştı. İnternet fenomeni Gökçe Kırgız bunun üzerine İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne adının kötüye kullanılarak markasına zarar verdiği gerekçesiyle 250 bin TL talepli dava açmıştı.

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İki Gökçe Kırgız hukuk savaşında bilirkişi raporunu verdi

MARKA İHLALİ TESPİT EDİLDİ
İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacı Gökçe Kırgız ve taraf avukatları katıldı. Dosyanın bilirkişiden döndüğü görüldü. Bilirkişi raporunda asıl adı Merve Doğan olup ardından isim ve soyadını değiştiren Gökçe Kırgız'ın marka hakkını ihlal ettiği ve tecavüzün söz konusu olduğu yer aldı. Raporda aynı zamanda kazanç ve gelirin tespitini talep etti.

İki Gökçe Kırgız hukuk savaşında bilirkişi raporunu verdi

RAPORA İTİRAZ
Duruşmada davacı Gökçe Kırgız'ın avukatı, yazılı beyan sunduklarını, eksik hususların giderilmesini talep etti. Davalı Gökçe Kırgız'ın avukatı ise bilirkişi raporuna itiraz ederek ek rapor talep etti.

İki Gökçe Kırgız hukuk savaşında bilirkişi raporunu verdi

Mahkeme eksik hususların ve taraf avukatlarının taleplerinin değerlendirilmesi üzere duruşmayı erteledi.

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