İki Gökçe Kırgız hukuk savaşında bilirkişi raporunu verdi

MARKA İHLALİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacı Gökçe Kırgız ve taraf avukatları katıldı. Dosyanın bilirkişiden döndüğü görüldü. Bilirkişi raporunda asıl adı Merve Doğan olup ardından isim ve soyadını değiştiren Gökçe Kırgız'ın marka hakkını ihlal ettiği ve tecavüzün söz konusu olduğu yer aldı. Raporda aynı zamanda kazanç ve gelirin tespitini talep etti.