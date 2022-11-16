Giriş Tarihi: 16.11.2022 12:43
Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
12:48
İki Gökçe Kırgız hukuk savaşında bilirkişi raporunu verdi
Gökçe Kırgız, 2006 yılında söylediği ''Kalbime Gömerim" adlı şarkısıyla fenomen olmuştu. 2006'da sahne almaya başlayan Merve Doğan, 2013 yılında isim ve soyadı değişikliğine giderek resmi olarak Gökçe Kırgız adını almıştı. Fenomen Gökçe Kırgız, adının kötüye kullanılarak markasına zarar verdiği gerekçesiyle dava açmıştı. Dosyaya ekleyen bilirkişi raporunda adını değiştiren Gökçe Kırgız'ın marka haklarını ihlal edildiği tespit edildi.