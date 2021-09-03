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Haberler Galeri İki hafta önce anne olan Şilan Makal'ın doğum kilolarından eser kalmadı! Dudak uçuklatan değişim...
Giriş Tarihi: 03.09.2021 14:30 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 15:04

İki hafta önce anne olan Şilan Makal'ın doğum kilolarından eser kalmadı! Dudak uçuklatan değişim...

Rol aldığı "Yeni Gelin" dizisinde hayat verdiği 'Dilan' karakteriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Şilan Makal, geçtiğimiz yıl mayıs ayında futbolcu Şener Özbayraklı ile dünyaevine girmişti. Şilan Makal ve Şener Özbayraklı'dan müjdeli haber ise düğünden kısa bir süre sonra gelmişti. Çift, ilk çocuklarını iki hafta önce kucaklarına aldı. Erkek bebek dünyaya getiren Makal'ın ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güzel oyuncu bugün de 28 yaşına bastı. Evinin bahçesinde pasta üfleyen Makal, oğluyla ilk karelerini paylaştı.

İki hafta önce anne olan Şilan Makal’ın doğum kilolarından eser kalmadı! Dudak uçuklatan değişim...

Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı, geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu.

İki hafta önce anne olan Şilan Makal’ın doğum kilolarından eser kalmadı! Dudak uçuklatan değişim...

Mutluluklarıyla dikkat çeken gözde çift, 14 gün önce de oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma duygusunu yaşadı.

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İki hafta önce anne olan Şilan Makal’ın doğum kilolarından eser kalmadı! Dudak uçuklatan değişim...

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Makal, 28. yaşına bastı.

İki hafta önce anne olan Şilan Makal’ın doğum kilolarından eser kalmadı! Dudak uçuklatan değişim...

Doğum gününü evinin bahçesinde kutlayan ünlü oyuncu, çekildiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı.

İki hafta önce anne olan Şilan Makal’ın doğum kilolarından eser kalmadı! Dudak uçuklatan değişim...

ANNE-OĞUL POZU

Bebeğini kucağından ayırmayan Şilan Makal, anne-oğul pozuna, "En güzel hediyem..." notunu düştü.

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