İki hafta önce anne olan Şilan Makal’ın doğum kilolarından eser kalmadı! Dudak uçuklatan değişim...

Rol aldığı "Yeni Gelin" dizisinde hayat verdiği 'Dilan' karakteriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Şilan Makal, geçtiğimiz yıl mayıs ayında futbolcu Şener Özbayraklı ile dünyaevine girmişti. Şilan Makal ve Şener Özbayraklı'dan müjdeli haber ise düğünden kısa bir süre sonra gelmişti. Çift, ilk çocuklarını iki hafta önce kucaklarına aldı. Erkek bebek dünyaya getiren Makal'ın ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güzel oyuncu bugün de 28 yaşına bastı. Evinin bahçesinde pasta üfleyen Makal, oğluyla ilk karelerini paylaştı.