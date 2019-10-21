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  • İkinci Bahar’ın Cennet’i Devin Özgür Çınar böyle görüntülendi! İkinci Bahar’ın Cennet’i görenleri şaşırttı!

’ın ’i böyle görüntülendi! İkinci Bahar’ın Cennet’i görenleri şaşırttı!

Bir Zamanlar tüm ülkeyi ekran başına kilitleyen dizisinin 'i, son haliyle herkesi şaşırttı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Devin Özgür Çınar geçtiğimiz gün yakın arkadaşı ile Cihangir'de görüntülendi. Hürriyet'in haberine göre; Devin Özgür Çınar ile Engin Günaydın'ın keyifli halleri dikkat çekti. Yayınlandığı dönem reyting rekorlarını alt üst eden İkinci Bahar, oyuncu kadrosuyla da adından her zaman söz ettirmişti. İkinci Bahar'ın Cennet'i dizinin en çok sevilen karakterlerinden biri olmayı başarmıştı. Samimi havası, bizden senaryosu ve çok güçlü oyuncu kadrosuyla hepimizi ekrana kilitleyen, aklımızda hoş hatıralar bırakan bu Samatya masalının oyuncularının değişimi yılların ne kadar hızlı geçtiğini gösteriyor. İşte merak edenler için Devin Özgür Çınar'ın son hali…

Giriş Tarihi: 21.10.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 11:50
İkinci Bahar’ın Cennet’i Devin Özgür Çınar böyle görüntülendi! İkinci Bahar’ın Cennet’i görenleri şaşırttı!

Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan her zaman adından söz ettirmeyi başarıyor. Güçlü kadrosuyla her zaman hafızalara kazınan İkinci Bahar, birçok oyuncunun da seyirciyle tanışmasını sağladı. 'ı da seyirci İkinci Bahar dizisiyle tanıma fırsatı buldu. Devin Özgür Çınar, rolüyle o dönem herkesin gönlünde taht kurmayı başarmıştı. İşte Devin Özgür Çınar'ın ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimi…

İkinci Bahar’ın Cennet’i Devin Özgür Çınar böyle görüntülendi! İkinci Bahar’ın Cennet’i görenleri şaşırttı!

FAHRİYE EVCEN

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İkinci Bahar’ın Cennet’i Devin Özgür Çınar böyle görüntülendi! İkinci Bahar’ın Cennet’i görenleri şaşırttı!
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İkinci Bahar’ın Cennet’i Devin Özgür Çınar böyle görüntülendi! İkinci Bahar’ın Cennet’i görenleri şaşırttı!
İkinci Bahar’ın Cennet’i Devin Özgür Çınar böyle görüntülendi! İkinci Bahar’ın Cennet’i görenleri şaşırttı!
İkinci Bahar’ın Cennet’i Devin Özgür Çınar böyle görüntülendi! İkinci Bahar’ın Cennet’i görenleri şaşırttı!
İkinci Bahar’ın Cennet’i Devin Özgür Çınar böyle görüntülendi! İkinci Bahar’ın Cennet’i görenleri şaşırttı!
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