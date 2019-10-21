İkinci Bahar’ın Cennet’i Devin Özgür Çınar böyle görüntülendi! İkinci Bahar’ın Cennet’i görenleri şaşırttı!

Bir Zamanlar tüm ülkeyi ekran başına kilitleyen İkinci Bahar dizisinin Cennet'i, Devin Özgür Çınar son haliyle herkesi şaşırttı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Devin Özgür Çınar geçtiğimiz gün yakın arkadaşı Engin Günaydın ile Cihangir'de görüntülendi. Hürriyet'in haberine göre; Devin Özgür Çınar ile Engin Günaydın'ın keyifli halleri dikkat çekti. Yayınlandığı dönem reyting rekorlarını alt üst eden İkinci Bahar, oyuncu kadrosuyla da adından her zaman söz ettirmişti. İkinci Bahar'ın Cennet'i dizinin en çok sevilen karakterlerinden biri olmayı başarmıştı. Samimi havası, bizden senaryosu ve çok güçlü oyuncu kadrosuyla hepimizi ekrana kilitleyen, aklımızda hoş hatıralar bırakan bu Samatya masalının oyuncularının değişimi yılların ne kadar hızlı geçtiğini gösteriyor. İşte merak edenler için Devin Özgür Çınar'ın son hali…