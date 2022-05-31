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Haberler Galeri İkinci Bahar'ın Melek'i olarak tanıdığımızda meğer bir anneymiş... Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Çonka'nın oğlu ile paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 31.05.2022 06:44 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 06:51

İkinci Bahar'ın Melek'i olarak tanıdığımızda meğer bir anneymiş... Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Çonka'nın oğlu ile paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Yasemin Çonka'yı oynadığı birçok dizi ve filmden tanıyoruz ama özellikle 90'lı yılların sonuna damga vuran İkinci Bahar dizisinin Melek'i denince hatırlamayan yoktur herhalde. Başarılı oyuncuyu son dönemde Seksenler dizisinde de izledik. Bir İstanbul Masalı'nın Çiçek'i... Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Çonka 1995 yılında elektrik mühendisi Tahir Çonka ile evlendi. 1972 doğumlu güzel oyuncu Yasemin Çonka yaşını göstermeyen ünlülerden. Özellikle sosyal medyada oğlu ile yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan Yasemin Çonka neredeyse oğlunun ablası gibi duruyor. 1997 yılında oğlu Sarp Çonka'yı kucağına alan Yasemin Çonka'nın genç kalmasının sırrı nedir bilmiyoruz ama adeta zamanı durdurmuş gibi... İşte ünlü oyuncu Yasemin Çonka'nın oğlu Sarp Çonka...

İkinci Bahar’ın Melek’i olarak tanıdığımızda meğer bir anneymiş... Seksenler’in Nazlı’sı Yasemin Çonka’nın oğlu ile paylaşımı sosyal medyayı salladı!

90'lı yılların sonları 2000'li yılların başıydı Yasemin Çonka'yı tanıdığımızda. İkinci Bahar dzisindeki Melek rolü ile usta sanatçılar Türkan Şoray ve Şener Şen ile oynamıştı. 1972 doğumlu Yasemin Çonka'nın o sıralar bir anne olduğunu duyan herkes şaşırıyor.

İkinci Bahar’ın Melek’i olarak tanıdığımızda meğer bir anneymiş... Seksenler’in Nazlı’sı Yasemin Çonka’nın oğlu ile paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Yasemin Çonka'yı oynadığı birçok dizi ve filmden tanıyoruz ama özellikle 90'lı yılların sonuna damga vuran İkinci Bahar dizisinin Melek'i denince hatırlamayan yoktur herhalde. Başarılı oyuncuyu son dönemde Seksenler dizisinde de izledik. Bir İstanbul Masalı'nın Çiçek'i... Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Çonka 1995 yılında elektrik mühendisi Tahir Çonka ile evlendi.

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İkinci Bahar’ın Melek’i olarak tanıdığımızda meğer bir anneymiş... Seksenler’in Nazlı’sı Yasemin Çonka’nın oğlu ile paylaşımı sosyal medyayı salladı!

1972 doğumlu güzel oyuncu Yasemin Çonka yaşını göstermeyen ünlülerden. Özellikle sosyal medyada oğlu ile yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan Yasemin Çonka neredeyse oğlunun ablası gibi duruyor. İşte ünlü oyuncu Yasemin Çonka'nın oğlu Sarp Çonka...

İkinci Bahar’ın Melek’i olarak tanıdığımızda meğer bir anneymiş... Seksenler’in Nazlı’sı Yasemin Çonka’nın oğlu ile paylaşımı sosyal medyayı salladı!

1997 yılında oğlu Sarp Çonka'yı kucağına alan Yasemin Çonka'nın genç kalmasının sırrı nedir bilmiyoruz ama adeta zamanı durdurmuş gibi...

İkinci Bahar’ın Melek’i olarak tanıdığımızda meğer bir anneymiş... Seksenler’in Nazlı’sı Yasemin Çonka’nın oğlu ile paylaşımı sosyal medyayı salladı!

'Seksenler' dizisi başta olmak üzere yıllardan bu yana 'Yeditepe İstanbul', 'Bir İstanbul Masalı' ve 'Gönülçelen' gibi başarılı projelerle evlerimize giren ünlü oyuncu Yasemin Çonka, bu kez paylaşımıyla gündem oldu.

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