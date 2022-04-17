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Haberler Galeri “İkinci Bahar”ın ‘Sarı Kafa Ömer’i Ekim Mağden yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor!
Giriş Tarihi: 17.04.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 16:36

İkinci Bahar”ın ‘Sarı Kafa Ömer’i Ekim Mağden yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor!

Bir dönem atv ekranlarında usta oyuncular Türkan Şoray ve Şener Şen'i yan yana getiren İkinci Bahar dizisi oyuncuları şimdi ne yapıyor? Türk televizyon tarihinin unutulmayacakları arasına adını yazdıran İkinci Bahar dizisinin oyuncularından Ekim Mağden son hali ile herkesi şaşırttı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu İkinci Bahar'ın Sarı Kafa Ömer'i Ekin Mağden yıllar sonra ortaya çıktı! Ekim Mağden, ilk olarak kült dizi "İkinci Bahar"da Amerika'ya gitme hayalleri olan 'Sarı Kafa Ömer' olarak ekrana geldi. Daha sonra "Kampüsistan"da rol alan Mağden, bir süre sonra oyunculuğa ara verdi. Ekin Mağden "Yeni nesil daha profesyonel ve yeniden oyunculuk yapmak istiyorum" dedi. Ünlü oyuncu bakın şimdi ne yapıyor!

“İkinci Bahar”ın ‘Sarı Kafa Ömer’i Ekim Mağden yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor!

2000'lere giriş yapmadan hemen önce televizyon dizileri yavaş yavaş kabuk değiştiriyordu. Sinemanın usta isimleri de dizilerle ekrana geliyordu. Şener Şen ve Türkan Şoray'ın başrolünde yer aldığı 1998-2001 yıllarında yayınlanan "İkinci Bahar" kült olmuş yapımlardan biriydi. Ekim Mağden'in dizide canlandırdığı "Sarı Kafa" lakaplı Ömer'se Ozan Güven'in hayat verdiği Ulaş'la Amerika'ya gitmenin hayalini kuran karakter olarak hafızalara kazındı.

“İkinci Bahar”ın ‘Sarı Kafa Ömer’i Ekim Mağden yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor!

Ekim Mağden, oyunculuğun hayatına nasıl girdiğini şöyle anlatıyor: "Ankara'da büyüdüm. Babam edebiyatçı aynı zamanda da gazeteciydi. Annemse İngilizce öğretmeniydi. Bir video kaset dükkanımız vardı. 80'li yıllara ait çoğu filmi VHS kasetlerden izledim. Sinema çok hoşuma gidiyordu. Çocukken 'Susam Sokağı'nın Ankara stüdyosundaki çekimlerinde kısa bir süre oyunculuk yaptım. 11 yaşındayken İstanbul'a taşındık. Ardından Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Orada lisanslı tiyatrocu oldum ve Mimar Sinan Üniversitesi Sinema ve TV bölümünü kazandım. Bir yıl sonra da 'İkinci Bahar' başladı. Yavuz Turgul'la tanışmıştım, o bana oyunculuk teklif etti. Büyük bir heyecanla kabul ettim. Hemen çekimlere başladık."

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“İkinci Bahar”ın ‘Sarı Kafa Ömer’i Ekim Mağden yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor!

TÜRKAN ŞORAY'I GÖRÜNCE ELİM AYAĞIM TİTREDİ

Ekim Mağden, "İkinci Bahar" dizisinde ilk olarak Ozan Güven'in canlandırdığı Ulaş rolüyle kamera karşısına geçtiğini söylüyor:

"Zaman çok kısıtlı ve çabuk hareket edilmesi gerektiği için ön çalışma yapmadan direkt sete girdim. İlk dizi deneyimimdi. Setin ilk günü Türkan Şoray'la sahnem vardı. Beni, kahvede okey oynarken yakalıyor ve tokadı basıyordu. Büyük bir kargaşa çıkıyordu. Ezberim tam olmasına rağmen Türkan Şoray'ın karşısında elim ayağım titredi. Ben ve Türkan Şoray, sahne çekiyorduk... Kendim de inanamadım olan bitene. Türkan Hanım titriyor, gözleri doluyor, o anı gerçekten yaşıyordu. Onu izlerken dona kaldım. Ezber, hiçbir şey kalmadı, oyun yerlerdeydi. İlk 5 bölümü Uğur Yücel çekmişti. Ozan da benim oynadığım Ömer'i canlandıracaktı. Uğur Abi, 'Ozan'la daha hızlı ilerleyeceğiz, siz rolleri değiştirin' dedi. Moralim çok bozuldu, 'İşin altından kalkamadım. Bu projede olmak istemiyorum daha fazla' diyerek vazgeçtim.

Uğur Yücel, Ozan'la beni yemeğe çıkardı, 'Ömer, yabana atılacak bir rol değil. Bu projede kesinlikle olmalısın. Senin geleceğin için de çok iyi olacak' diyerek ikna etti. Böylelikle 'İkinci Bahar'a başlamış oldum."

“İkinci Bahar”ın ‘Sarı Kafa Ömer’i Ekim Mağden yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor!

Oyuncu, karakterin sarı saçlı olma nedenini ise şöyle anlatıyor:

"O dönem zaten punk'tım. Saçımı da sarıya boyamıştım. Sete geldiğimde 'Saçın öyle kalsın. Bunun mutlaka gecekondu semtinde büyüyen çocuklarda bir karşılığı vardır' dediler. Ömer ve Ulaş'ta Amerika, Batı sevdası vardı. Saçım bu karakteri besleyen bir imaj oldu. Dizi bitene kadar da sürekli saçımın rengini açmak zorunda kaldım."

ŞENER ŞEN SÜPÜRGEYİ ELİNE ALIP GİTAR YAPARDI

"Türkan Şoray'ın bakışlarını hatırlıyorum, insanın içini gerçekten ısıtıyordu. Sert ortamındayken izlerdi bizi. O güzel gözleriyle bakardı. Ben de utanırdım. Şener Şen'in enerjisi çok yüksekti. Masaların üzerine çıkar, süpürgeyi eline alıp gitar gibi çalardı. 'İkinci Bahar'ın seti aile ortamı gibiydi. Sahnemizi beklerken çok tatlı muhabbetlerimiz olurdu. Güzel günlerdi... O set gibi bir yer bir daha görmedim ve göremeyeceğim de galiba."

ÜNİVERSİTE HAYATINI 'KAMPÜSİSTAN'DAKİ GİBİ SANIYORLARDI

Ekim Mağden, 2003-2004 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan "Kampüsistan" dizisindeki Cem rolüyle de bir dönemin gençliğinin radarına giriyor. Mağden, "Gençler Üniversite yaşamını dizideki gibi sanıyordu" diyor ve ekliyor: "Bu rollerle kötü çocuk imajı üzerime yapıştı. Ondan sonra hep kötü adamları canlandırdım. Ben de oyuncuyum ekmeğime bakacaktım sonuçta. 'Oynamam' demedim, gelen rolleri oynadım. 'Behzat Ç. Ankara Yanıyor'da da kötü adam olarak rol aldım. Kirli çocuk, rockçı, punkçı gibi rollerle değerlendirdiler beni."

“İkinci Bahar”ın ‘Sarı Kafa Ömer’i Ekim Mağden yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor!

REKABET ORTAMI HEVESİMİ KAÇIRDI

Mağden, 2013 sonrasında ise oyunculuktan uzaklaşmaya karar veriyor. Oyuncu, bunun nedenini ise şöyle anlatıyor:

"Ben birçok iş yaptım. Televizyonda dış haber muhabirliği, Radikal'in kütür sanat departmanında çalıştım. Mekan işletmeciliği, eğitmenlik ve DJ'lik de yaptım. Ama oyunculukta beni rahatsız eden ciddi ve sert rekabet ortamıydı. Hayatta kendimi yarış atı gibi hissetmek istemiyordum. Bu beni yoruyor ve ruhsal olarak da düşürüyordu. Bu rekabet ortamı nedeniyle hevesim biraz kaçtı.

Oyuncular Tiyatrosu ile çalışıyordum. Tiyatro sahnesi daha farklıdır. Tiyatroda daha ekip ruhu hakimdir. Oradaki rekabet televizyondaki kadar değildir. Televizyonda herkes birbirini çok kıskanıyordu.

'Kampüsistan'ın ilk çekim günü, oyunculardan birinin yanına gidip 'Merhaba ben Ekim, ben de ana kadrodayım tanışalım' dediğimde bana şöyle bir cümle kurmuştu: 'Ne kadar alıyorsun bölüm başı, vereyim sana o parayı sen sete gelme.' Şoke olmuştum. Sanki küçük dağları bunlar yaratmış gibiydi. Şöhret insanlara ne ediyorsa bazılarına yaramıyordu. Ben uyumlu bir insanımdır. Böyle şeyleri çok takmam. Ama bende bu rekabet duygusunun verdiği kötü his oyunculuktan biraz uzak durma isteği uyandırdı."

'BIRAK ULAŞ'IN PEŞİNİ' DİYE AZARLIYORLARDI

Ekim Mağden, şan, şöhretin hiçbir zaman hoşuna gitmediğini söylüyor:

"İnsanlar gelip imza istemeye başladığında ünlü olduğumu anladım. Dergiler, gazeteler, röportajlar... Toplu taşıma kullanamamaya başlamıştım. Şan şöhret işi benim hoşuma gitmemişti. 'İkinci Bahar' dönemi teyzeler yolda çevirip, 'Bırak Ulaş'ın peşini, sen gideceksen git Amerika'ya. Çocuğu da ayartıyorsun' diye azarlıyorlardı."

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