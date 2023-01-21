“İkinci Bahar”ın ‘Sarı Kafa Ömer’i Ekim Mağden’e yıllar acımadı! Eski halinden eser yok!

Bir dönem atv ekranlarında usta oyuncular Türkan Şoray ve Şener Şen'i yan yana getiren İkinci Bahar dizisi oyuncuları şimdi ne yapıyor? Türk televizyon tarihinin unutulmayacakları arasına adını yazdıran İkinci Bahar dizisinin oyuncularından Ekim Mağden son hali ile herkesi şaşırttı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu İkinci Bahar'ın Sarı Kafa Ömer'i Ekim Mağden yıllar sonra ortaya çıktı! Ekim Mağden, ilk olarak kült dizi "İkinci Bahar"da Amerika'ya gitme hayalleri olan 'Sarı Kafa Ömer' olarak ekrana geldi. Daha sonra "Kampüsistan"da rol alan Mağden, bir süre sonra oyunculuğa ara verdi. Ekim Mağden "Yeni nesil daha profesyonel ve yeniden oyunculuk yapmak istiyorum" dedi. İşte İkinci Bahar'ın Ömer'i Ekim Mağden'in son hali...