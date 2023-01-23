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Haberler Galeri Eski halinden eser yok! “İkinci Bahar”ın ‘Sarı Kafa Ömer’i Ekim Mağden'e yıllar acımadı!
Giriş Tarihi: 23.01.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 10:49

Eski halinden eser yok! “İkinci Bahar”ın ‘Sarı Kafa Ömer’i Ekim Mağden'e yıllar acımadı!

Bir dönem atv ekranlarında usta oyuncular Türkan Şoray ve Şener Şen'i yan yana getiren İkinci Bahar dizisi oyuncuları şimdi ne yapıyor? Türk televizyon tarihinin unutulmayacakları arasına adını yazdıran İkinci Bahar dizisinin oyuncularından Ekim Mağden son hali ile herkesi şaşırttı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu İkinci Bahar'ın Sarı Kafa Ömer'i Ekim Mağden yıllar sonra ortaya çıktı! Ekim Mağden, ilk olarak kült dizi "İkinci Bahar"da Amerika'ya gitme hayalleri olan 'Sarı Kafa Ömer' olarak ekrana geldi. Daha sonra "Kampüsistan"da rol alan Mağden, bir süre sonra oyunculuğa ara verdi. Ekim Mağden "Yeni nesil daha profesyonel ve yeniden oyunculuk yapmak istiyorum" dedi. İşte İkinci Bahar'ın Ömer'i Ekim Mağden'in son hali...

Eski halinden eser yok! “İkinci Bahar”ın ‘Sarı Kafa Ömer’i Ekim Mağden’e yıllar acımadı!

2000'lere giriş yapmadan hemen önce televizyon dizileri yavaş yavaş kabuk değiştiriyordu. Sinemanın usta isimleri de dizilerle ekrana geliyordu. Şener Şen ve Türkan Şoray'ın başrolünde yer aldığı 1998-2001 yıllarında yayınlanan "İkinci Bahar" kült olmuş yapımlardan biriydi. Ekim Mağden'in dizide canlandırdığı "Sarı Kafa" lakaplı Ömer'se Ozan Güven'in hayat verdiği Ulaş'la Amerika'ya gitmenin hayalini kuran karakter olarak hafızalara kazındı.

Eski halinden eser yok! “İkinci Bahar”ın ‘Sarı Kafa Ömer’i Ekim Mağden’e yıllar acımadı!

Ekim Mağden, oyunculuğun hayatına nasıl girdiğini şöyle anlatıyor: "Ankara'da büyüdüm. Babam edebiyatçı aynı zamanda da gazeteciydi. Annemse İngilizce öğretmeniydi. Bir video kaset dükkanımız vardı. 80'li yıllara ait çoğu filmi VHS kasetlerden izledim. Sinema çok hoşuma gidiyordu. Çocukken 'Susam Sokağı'nın Ankara stüdyosundaki çekimlerinde kısa bir süre oyunculuk yaptım.

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Eski halinden eser yok! “İkinci Bahar”ın ‘Sarı Kafa Ömer’i Ekim Mağden’e yıllar acımadı!

11 yaşındayken İstanbul'a taşındık. Ardından Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Orada lisanslı tiyatrocu oldum ve Mimar Sinan Üniversitesi Sinema ve TV bölümünü kazandım. Bir yıl sonra da 'İkinci Bahar' başladı. Yavuz Turgul'la tanışmıştım, o bana oyunculuk teklif etti. Büyük bir heyecanla kabul ettim. Hemen çekimlere başladık."

Eski halinden eser yok! “İkinci Bahar”ın ‘Sarı Kafa Ömer’i Ekim Mağden’e yıllar acımadı!

TÜRKAN ŞORAY'I GÖRÜNCE ELİM AYAĞIM TİTREDİ

Ekim Mağden, "İkinci Bahar" dizisinde ilk olarak Ozan Güven'in canlandırdığı Ulaş rolüyle kamera karşısına geçtiğini söylüyor:

"Zaman çok kısıtlı ve çabuk hareket edilmesi gerektiği için ön çalışma yapmadan direkt sete girdim. İlk dizi deneyimimdi. Setin ilk günü Türkan Şoray'la sahnem vardı. Beni, kahvede okey oynarken yakalıyor ve tokadı basıyordu. Büyük bir kargaşa çıkıyordu. Ezberim tam olmasına rağmen Türkan Şoray'ın karşısında elim ayağım titredi. Ben ve Türkan Şoray, sahne çekiyorduk... Kendim de inanamadım olan bitene. Türkan Hanım titriyor, gözleri doluyor, o anı gerçekten yaşıyordu. Onu izlerken dona kaldım. Ezber, hiçbir şey kalmadı, oyun yerlerdeydi. İlk 5 bölümü Uğur Yücel çekmişti. Ozan da benim oynadığım Ömer'i canlandıracaktı. Uğur Abi, 'Ozan'la daha hızlı ilerleyeceğiz, siz rolleri değiştirin' dedi. Moralim çok bozuldu, 'İşin altından kalkamadım. Bu projede olmak istemiyorum daha fazla' diyerek vazgeçtim.

Uğur Yücel, Ozan'la beni yemeğe çıkardı, 'Ömer, yabana atılacak bir rol değil. Bu projede kesinlikle olmalısın. Senin geleceğin için de çok iyi olacak' diyerek ikna etti. Böylelikle 'İkinci Bahar'a başlamış oldum."

Eski halinden eser yok! “İkinci Bahar”ın ‘Sarı Kafa Ömer’i Ekim Mağden’e yıllar acımadı!

Oyuncu, karakterin sarı saçlı olma nedenini ise şöyle anlatıyor:

"O dönem zaten punk'tım. Saçımı da sarıya boyamıştım. Sete geldiğimde 'Saçın öyle kalsın. Bunun mutlaka gecekondu semtinde büyüyen çocuklarda bir karşılığı vardır' dediler. Ömer ve Ulaş'ta Amerika, Batı sevdası vardı. Saçım bu karakteri besleyen bir imaj oldu. Dizi bitene kadar da sürekli saçımın rengini açmak zorunda kaldım."

ŞENER ŞEN SÜPÜRGEYİ ELİNE ALIP GİTAR YAPARDI

"Türkan Şoray'ın bakışlarını hatırlıyorum, insanın içini gerçekten ısıtıyordu. Sert ortamındayken izlerdi bizi. O güzel gözleriyle bakardı. Ben de utanırdım. Şener Şen'in enerjisi çok yüksekti. Masaların üzerine çıkar, süpürgeyi eline alıp gitar gibi çalardı. 'İkinci Bahar'ın seti aile ortamı gibiydi. Sahnemizi beklerken çok tatlı muhabbetlerimiz olurdu. Güzel günlerdi... O set gibi bir yer bir daha görmedim ve göremeyeceğim de galiba."

ÜNİVERSİTE HAYATINI 'KAMPÜSİSTAN'DAKİ GİBİ SANIYORLARDI

Ekim Mağden, 2003-2004 yılları arasında yayınlanan "Kampüsistan" dizisindeki Cem rolüyle de bir dönemin gençliğinin radarına giriyor. Mağden, "Gençler Üniversite yaşamını dizideki gibi sanıyordu" diyor ve ekliyor: "Bu rollerle kötü çocuk imajı üzerime yapıştı. Ondan sonra hep kötü adamları canlandırdım. Ben de oyuncuyum ekmeğime bakacaktım sonuçta. 'Oynamam' demedim, gelen rolleri oynadım. 'Behzat Ç. Ankara Yanıyor'da da kötü adam olarak rol aldım. Kirli çocuk, rockçı, punkçı gibi rollerle değerlendirdiler beni."

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