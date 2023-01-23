Eski halinden eser yok! “İkinci Bahar”ın ‘Sarı Kafa Ömer’i Ekim Mağden’e yıllar acımadı!

TÜRKAN ŞORAY'I GÖRÜNCE ELİM AYAĞIM TİTREDİ

Ekim Mağden, "İkinci Bahar" dizisinde ilk olarak Ozan Güven'in canlandırdığı Ulaş rolüyle kamera karşısına geçtiğini söylüyor:

"Zaman çok kısıtlı ve çabuk hareket edilmesi gerektiği için ön çalışma yapmadan direkt sete girdim. İlk dizi deneyimimdi. Setin ilk günü Türkan Şoray'la sahnem vardı. Beni, kahvede okey oynarken yakalıyor ve tokadı basıyordu. Büyük bir kargaşa çıkıyordu. Ezberim tam olmasına rağmen Türkan Şoray'ın karşısında elim ayağım titredi. Ben ve Türkan Şoray, sahne çekiyorduk... Kendim de inanamadım olan bitene. Türkan Hanım titriyor, gözleri doluyor, o anı gerçekten yaşıyordu. Onu izlerken dona kaldım. Ezber, hiçbir şey kalmadı, oyun yerlerdeydi. İlk 5 bölümü Uğur Yücel çekmişti. Ozan da benim oynadığım Ömer'i canlandıracaktı. Uğur Abi, 'Ozan'la daha hızlı ilerleyeceğiz, siz rolleri değiştirin' dedi. Moralim çok bozuldu, 'İşin altından kalkamadım. Bu projede olmak istemiyorum daha fazla' diyerek vazgeçtim.

Uğur Yücel, Ozan'la beni yemeğe çıkardı, 'Ömer, yabana atılacak bir rol değil. Bu projede kesinlikle olmalısın. Senin geleceğin için de çok iyi olacak' diyerek ikna etti. Böylelikle 'İkinci Bahar'a başlamış oldum."