Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İkinci bebeğine hamile olan Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda pozlar! Derin yırtmaçlı elbisesiyle mest etti
Giriş Tarihi: 22.01.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 15:34

İkinci bebeğine hamile olan Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda pozlar! Derin yırtmaçlı elbisesiyle mest etti

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile hayatını geçen yıl şubat ayında birleştirmişti. 30 yaşındaki Aslışah Alkoçlar oğlu Cem'i doğurduktan dokuz ay sonra yine hamile kaldı. İkinci bebeğine hamile olan Aslışah Alkoçlar, bu kez kız çocuk bekliyor. Aslışah Alkoçlar Instagram hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı. Alkoçlar, derin yırtmaçlı elbisesiyle mest etti.

İkinci bebeğine hamile olan Aslışah Alkoçlar’dan karnı burnunda pozlar! Derin yırtmaçlı elbisesiyle mest etti

Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ, 2021 yılının Şubat ayında nikah masasına oturmuştu.

İkinci bebeğine hamile olan Aslışah Alkoçlar’dan karnı burnunda pozlar! Derin yırtmaçlı elbisesiyle mest etti

Alkoçlar, aynı yılın ekim ayında da oğlu Cem'i kucağına almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İkinci bebeğine hamile olan Aslışah Alkoçlar’dan karnı burnunda pozlar! Derin yırtmaçlı elbisesiyle mest etti

Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, bugünlerde ikinci kez çocuk heyecanı yaşıyor.

İkinci bebeğine hamile olan Aslışah Alkoçlar’dan karnı burnunda pozlar! Derin yırtmaçlı elbisesiyle mest etti

Aslışah Alkoçlar oğlu Cem'i doğurduktan dokuz ay sonra yine hamile kaldı.

İkinci bebeğine hamile olan Aslışah Alkoçlar’dan karnı burnunda pozlar! Derin yırtmaçlı elbisesiyle mest etti

İkinci bebeğine hamile olan Aslışah Alkoçlar, bu kez kız çocuk bekliyor.

SON DAKİKA