Giriş Tarihi: 22.01.2023 15:02
Güncelleme Tarihi: 22.01.2023
15:34
İkinci bebeğine hamile olan Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda pozlar! Derin yırtmaçlı elbisesiyle mest etti
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile hayatını geçen yıl şubat ayında birleştirmişti. 30 yaşındaki Aslışah Alkoçlar oğlu Cem'i doğurduktan dokuz ay sonra yine hamile kaldı. İkinci bebeğine hamile olan Aslışah Alkoçlar, bu kez kız çocuk bekliyor. Aslışah Alkoçlar Instagram hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı. Alkoçlar, derin yırtmaçlı elbisesiyle mest etti.