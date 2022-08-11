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Haberler Galeri İkinci bebeğine hamile Seda Güven'den karnı burnunda pozlar! Beyazlar içinde kuğu gibi...
Giriş Tarihi: 11.08.2022 12:33 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 12:53

İkinci bebeğine hamile Seda Güven'den karnı burnunda pozlar! Beyazlar içinde kuğu gibi...

Güzel oyuncu Seda Güven, 2019 yılında bir süre aşk yaşadığı iş insanı Ali Güzel ile dünyaevine girmişti. Aralık 2020'de de oğlu Yiğit Ali'yi kucağına almıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Seda Güven ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu. Bebeğini kucağına almaya hazırlanana Güven karnı burnunda karelerini takipçileriyle paylaştı. İşte çiçeği burnunda anne Seda Güven'in yeni paylaşımları...

İkinci bebeğine hamile Seda Güven’den karnı burnunda pozlar! Beyazlar içinde kuğu gibi...

Seda Güven, 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Elveda Derken' ve 'Öldür Beni Sevgilim' gibi projelerdeki oyunculuğuyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. 37 yaşındaki oyuncu Seda Güven ilk evliliğini şarkıcı Kerem Cem ile yapmıştı.

İkinci bebeğine hamile Seda Güven’den karnı burnunda pozlar! Beyazlar içinde kuğu gibi...

Seda Güven, şarkıcı Kerem Cem'den boşandıktan sonra 2019 yılında Ali Güzel ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift Aralık 2020'de de oğlu Yiğit Ali'yi kucağına almıştı.

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İkinci bebeğine hamile Seda Güven’den karnı burnunda pozlar! Beyazlar içinde kuğu gibi...

"ALLAH SENİ HEP İYİ İNSANLARLA KARŞILAŞTIRSIN"

Güven'in eşi Ali Güzel, Yiğit Ali'nin dünyaya geldiğini; "Oğlumuz ve Zeynep'imizin kardeşi; hoş geldin...Allah'ım kalbinden sevgi ve merhametin eksik olmadığı bir hayat ile sağlık ve mutlululuğu ömründen eksik etmesin inşallah. Allah'ım hep iyi insanlarla karşılaştırsın seni" sözleriyle duyurmuştu.

İkinci bebeğine hamile Seda Güven’den karnı burnunda pozlar! Beyazlar içinde kuğu gibi...

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve vaktinin tamamını oğluna ayıran güzel oyuncudan müjdeli açıklamıştı.

İkinci bebeğine hamile Seda Güven’den karnı burnunda pozlar! Beyazlar içinde kuğu gibi...

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Seda Güven, güzel haberi Instagram'dan duyurmuştu.

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