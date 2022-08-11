Giriş Tarihi: 11.08.2022 12:33
Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
13:09
İkinci bebeğine hamile Seda Güven'den karnı burnunda pozlar! "Kolay doğum için tıkla"
Güzel oyuncu Seda Güven, 2019 yılında bir süre aşk yaşadığı iş insanı Ali Güzel ile dünyaevine girmişti. Aralık 2020'de de oğlu Yiğit Ali'yi kucağına almıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Seda Güven ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu. Bebeğini kucağına almaya hazırlanana Güven beyazlar içindeki karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı. İşte çiçeği burnunda anne Seda Güven'in yeni paylaşımları...