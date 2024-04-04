Giriş Tarihi: 04.04.2024 22:24
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
22:24
İkinci bebeğine kavuşmasına sayılı günler kalan Azra Akın’dan aile pozu: Hepimiz çok heyecanlıyız!
2002'de Türkiye güzeli seçilen ve ardından aynı yıl Miss World'de Dünya Güzeli unvanını kazanan Azra Akın, mütevazı hayatıyla ekranlardan uzak, sade bir hayat yaşıyor. 2017 yılında Atakan Koru ile evlenen Azra Akın, 2018 yılında da oğlu Demir'i kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü manken şimdilerde ikinci çocuğuna hamile! İkinci çocuğunun doğumuna sayılı günler kalan ünlü manken, ailesiyle poz verdi. Sosyal medyada bu fotoğrafı paylaşan Azra Akın, paylaşımının altına anlamlı ve bir o kadar da duygusal bir not ekledi. İşte Azra Akın'ın o paylaşımı!