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Haberler Galeri İkinci bebeğine kavuşmasına sayılı günler kalan Azra Akın’dan aile pozu: Hepimiz çok heyecanlıyız!
Giriş Tarihi: 04.04.2024 22:24 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 22:24

İkinci bebeğine kavuşmasına sayılı günler kalan Azra Akın’dan aile pozu: Hepimiz çok heyecanlıyız!

2002'de Türkiye güzeli seçilen ve ardından aynı yıl Miss World'de Dünya Güzeli unvanını kazanan Azra Akın, mütevazı hayatıyla ekranlardan uzak, sade bir hayat yaşıyor. 2017 yılında Atakan Koru ile evlenen Azra Akın, 2018 yılında da oğlu Demir'i kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü manken şimdilerde ikinci çocuğuna hamile! İkinci çocuğunun doğumuna sayılı günler kalan ünlü manken, ailesiyle poz verdi. Sosyal medyada bu fotoğrafı paylaşan Azra Akın, paylaşımının altına anlamlı ve bir o kadar da duygusal bir not ekledi. İşte Azra Akın'ın o paylaşımı!

İkinci bebeğine kavuşmasına sayılı günler kalan Azra Akın’dan aile pozu: Hepimiz çok heyecanlıyız!

2002 yılında hem Türkiye güzeli hem de Miss World'de Dünya Güzeli seçilen Azra Akın, uzun zamandır ekranlardan uzakta!

İkinci bebeğine kavuşmasına sayılı günler kalan Azra Akın’dan aile pozu: Hepimiz çok heyecanlıyız!

2017 yılında Atakan Koru ile nikah masasına oturan Azra Akın, bu mutlu evliliğinden oğlu Demir'i bir yıl sonra kucağına almıştı.

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İkinci bebeğine kavuşmasına sayılı günler kalan Azra Akın’dan aile pozu: Hepimiz çok heyecanlıyız!

AZRA AKIN İKİNCİ KEZ HAMİLE

Ünlü manken Azra Akın şimdilerde ikinci çocuğuna hamile!

İkinci bebeğine kavuşmasına sayılı günler kalan Azra Akın’dan aile pozu: Hepimiz çok heyecanlıyız!

DOĞUMA SAYILI GÜNLER KALA AİLE POZU!

İkinci çocuğunun doğumuna sayılı günler kalan ünlü manken, ailesiyle poz verdi. Sosyal medyada bu fotoğrafı paylaşan Azra Akın, paylaşımının altına anlamlı ve bir o kadar da duygusal bir not ekledi.

İkinci bebeğine kavuşmasına sayılı günler kalan Azra Akın’dan aile pozu: Hepimiz çok heyecanlıyız!

"HEPİMİZ ÇOK HEYECANLIYIZ"

Akın fotoğrafın altına, "Ailemizin yeni üyesi için hepimiz çok heyecanlıyız. Bu güzel an'ı sevgili Tamer Yılmaz'ın objektifinden bir kare ile sizlerle paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.

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