İkinci bebeğine kavuşmasına sayılı günler kalan Azra Akın’dan aile pozu: Hepimiz çok heyecanlıyız!

DOĞUMA SAYILI GÜNLER KALA AİLE POZU!

İkinci çocuğunun doğumuna sayılı günler kalan ünlü manken, ailesiyle poz verdi. Sosyal medyada bu fotoğrafı paylaşan Azra Akın, paylaşımının altına anlamlı ve bir o kadar da duygusal bir not ekledi.