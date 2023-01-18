İkinci kez anne olan Fahriye Evcen oğlu Kerem’i kucağına aldı! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit‘in mutlu günü!

Giriş Tarihi: 18.01.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 13:48

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci bebekleri dünyaya geldi. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti sosyal medyanın da ilgi ile takip ettiği ünlü isimlerden. 2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran ünlü çift ikinci bebekleri Kerem'i kucaklarına aldılar. Oğlu Kerem'e kavuşan Fahriye Evcen, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.