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Haberler Galeri İkinci kez anne olan Fahriye Evcen oğlu Kerem’i kucağına aldı! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit‘in mutlu günü!
Giriş Tarihi: 18.01.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 13:48

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen oğlu Kerem’i kucağına aldı! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit‘in mutlu günü!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci bebekleri dünyaya geldi. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti sosyal medyanın da ilgi ile takip ettiği ünlü isimlerden. 2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran ünlü çift ikinci bebekleri Kerem'i kucaklarına aldılar. Oğlu Kerem'e kavuşan Fahriye Evcen, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen oğlu Kerem’i kucağına aldı! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit‘in mutlu günü!

İkinci bebekleri dünyaya geldi! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit ikinci kez anne, baba olmanın heyecanını yaşıyor.

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen oğlu Kerem’i kucağına aldı! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit‘in mutlu günü!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, heyecanla bekledikleri bebeklerine Kerem adını verdi.

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İkinci kez anne olan Fahriye Evcen oğlu Kerem’i kucağına aldı! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit‘in mutlu günü!

DOĞUM ESNASINDA EŞİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin heyecanla bekledikleri ikinci bebekleri bugün öğlen saatlerinde kucağına aldı.

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen oğlu Kerem’i kucağına aldı! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit‘in mutlu günü!

Burak Özçivit'in doğum esnasında eşini yalnız bırakmadığı ve anne ile bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen oğlu Kerem’i kucağına aldı! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit‘in mutlu günü!
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