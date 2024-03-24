Giriş Tarihi: 24.03.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
12:16
İkiz torun sevinci yaşayan Derya Tuna açıkladı! Bakın İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikizleri kime benziyormuş...
2021 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir Ocak ayında dünyaya geldi. İkiz torun sevinci yaşayan İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna son olarak katıldığı iftar yemeğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Nene oldum nene" diyen ve mutluluğunu dile getiren Derya Tuna torunları hakkında konuşurken ikizler İbrahim Ayel ile Sinan Emir'in kime benzediğini de açıkladı. İşte Derya Tuna'nın torun aşkı...