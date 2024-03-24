İkiz torun sevinci yaşayan Derya Tuna açıkladı! Bakın İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikizleri kime benziyormuş...

İkiz torun sevinci yaşayan İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna son olarak katıldığı iftar yemeğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Nene oldum nene" diyen ve mutluluğunu dile getiren Derya Tuna torunları hakkında konuşurken ikizler İbrahim Ayel ile Sinan Emir'in kime benzediğini de açıkladı. İşte Derya Tuna'nın torun aşkı...