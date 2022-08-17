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Haberler Galeri İkizlerine kavuşan Seray Sever’den kızlarıyla yeni paylaşım! İşte Seray Sever’in 5 aylık kızları!
Giriş Tarihi: 17.08.2022 21:14 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 21:14

İkizlerine kavuşan Seray Sever’den kızlarıyla yeni paylaşım! İşte Seray Sever’in 5 aylık kızları!

'Doya Doya Moda' programının ekranlara veda etmesinin ardından hamile olduğunu açıklayarak hayranlarını sevindiren 49 yaşındaki Seray Sever, ikizlerine kavuştu. Her fırsatta bebekleriyle paylaşımda bulunan ünlü sunucu Seray Sever, anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Hamileliğinin son haftalarında babasının ani ölümüyle sarsılan ünlü sunucu, zor günleri geride bıraktı. Sosyal medyayı sık kullanan Sever, dün sevimli ikiz bebekleriyle yaptığı paylaşımla hayranlarının beğenisini kazandı. İşte Seray Sever'in 5 aylık sevimli ikiz bebekleri!

İkizlerine kavuşan Seray Sever’den kızlarıyla yeni paylaşım! İşte Seray Sever’in 5 aylık kızları!

'Doya Doya Moda' programının sunucusu Seray Sever, programın ekranlara veda ettiği son bölümde izleyicilere hamile olduğunu açıklamıştı.

İkizlerine kavuşan Seray Sever’den kızlarıyla yeni paylaşım! İşte Seray Sever’in 5 aylık kızları!

5 ay önce ikiz kızlarına kavuşan Seray Sever, şimdilerde anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.

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İkizlerine kavuşan Seray Sever’den kızlarıyla yeni paylaşım! İşte Seray Sever’in 5 aylık kızları!

Ünlü sunucu zaman zaman kızları ile vakit geçirdiği anları sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor.

İkizlerine kavuşan Seray Sever’den kızlarıyla yeni paylaşım! İşte Seray Sever’in 5 aylık kızları!

SEVİMLİ KIZLARIYLA YENİ PAYLAŞIM!

Ünlü sunucu ve oyuncu Sever, bugün yeni bir paylaşımda daha bulundu.

İkizlerine kavuşan Seray Sever’den kızlarıyla yeni paylaşım! İşte Seray Sever’in 5 aylık kızları!

"ANNELİK ÇOK YAKIŞMIŞ"

5 aylık sevimli kızlarını paylaşan Sever'e beğeni ve yorum yağdı. Bazı takipçiler, 'annelik çok yakışmış', 'Allah nazarlardan saklasın', 'büyümüşler' gibi yorumlarda bulundu.

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