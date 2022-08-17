İkizlerine kavuşan Seray Sever’den kızlarıyla yeni paylaşım! İşte Seray Sever’in 5 aylık kızları!

'Doya Doya Moda' programının ekranlara veda etmesinin ardından hamile olduğunu açıklayarak hayranlarını sevindiren 49 yaşındaki Seray Sever, ikizlerine kavuştu. Her fırsatta bebekleriyle paylaşımda bulunan ünlü sunucu Seray Sever, anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Hamileliğinin son haftalarında babasının ani ölümüyle sarsılan ünlü sunucu, zor günleri geride bıraktı. Sosyal medyayı sık kullanan Sever, dün sevimli ikiz bebekleriyle yaptığı paylaşımla hayranlarının beğenisini kazandı. İşte Seray Sever'in 5 aylık sevimli ikiz bebekleri!