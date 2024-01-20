İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den Amsterdam sokaklarından aşk pozları! "Çok şanslısın kayınvaliden Seda Sayan olacak"

"Mutlu bir çocuktum. Yarım ama mutlu bir ailede büyüdük. Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden... Babam (Remzi Alişan) gazeteciydi. Şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı, sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı, hala da öyle" demişti İlayda Alişan daha önce verdiği bir röportajda...