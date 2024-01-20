İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den Amsterdam sokaklarından aşk pozları! "Çok şanslısın kayınvaliden Seda Sayan olacak"

Giriş Tarihi: 20.01.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
13:21
Atv'nin ilgi ile izlenen dizisi Ateş Kuşları'nın yıldız oyuncusu İlayda Alişan, son olarak sosyal medya hesabından sevgilisi Oğulcan Engin ile aşk pozlarını paylaştı. Güzel oyuncu İlayda Alişan bir süredir birlikte olduğu Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Amsterdam tatiline çıktı. Genç aşıklar Amsterdam sokaklarında romantizmin doruklarına çıkarken o anları ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi. İlayda Alişan ile Oğulcan Engin birbirlerine çok yakıştırılırken sosyal medyada "Çok şanslısın kayınvaliden Seda Sayan olacak" yorumları yapıldı. İşte İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'in aşk pozları...