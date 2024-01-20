Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den Amsterdam sokaklarından aşk pozları! "Çok şanslısın kayınvaliden Seda Sayan olacak"
Giriş Tarihi: 20.01.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 13:21

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den Amsterdam sokaklarından aşk pozları! "Çok şanslısın kayınvaliden Seda Sayan olacak"

Atv'nin ilgi ile izlenen dizisi Ateş Kuşları'nın yıldız oyuncusu İlayda Alişan, son olarak sosyal medya hesabından sevgilisi Oğulcan Engin ile aşk pozlarını paylaştı. Güzel oyuncu İlayda Alişan bir süredir birlikte olduğu Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Amsterdam tatiline çıktı. Genç aşıklar Amsterdam sokaklarında romantizmin doruklarına çıkarken o anları ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi. İlayda Alişan ile Oğulcan Engin birbirlerine çok yakıştırılırken sosyal medyada "Çok şanslısın kayınvaliden Seda Sayan olacak" yorumları yapıldı. İşte İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'in aşk pozları...

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin’den Amsterdam sokaklarından aşk pozları! Çok şanslısın kayınvaliden Seda Sayan olacak

Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan'ın şu sıralar aşktan ayakları yerden kesiliyor... İlayda Alişan bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile birlikte.

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin’den Amsterdam sokaklarından aşk pozları! Çok şanslısın kayınvaliden Seda Sayan olacak

İlayda Alişan, son olarak sosyal medya hesabından sevgilisi Oğulcan Engin ile aşk pozlarını paylaştı. Güzel oyuncu Oğulcan Engin ile Amsterdam tatiline çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İlayda Alişan ile Oğulcan Engin’den Amsterdam sokaklarından aşk pozları! Çok şanslısın kayınvaliden Seda Sayan olacak

Genç aşıklar Amsterdam sokaklarında romantizmin doruklarına çıkarken o anları ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi. İşte İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'in aşk pozları...

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin’den Amsterdam sokaklarından aşk pozları! Çok şanslısın kayınvaliden Seda Sayan olacak

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin birbirlerine çok yakıştırılırken sosyal medyada "Çok şanslısın kayınvaliden Seda Sayan olacak" yorumları yapıldı.

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin’den Amsterdam sokaklarından aşk pozları! Çok şanslısın kayınvaliden Seda Sayan olacak

"Mutlu bir çocuktum. Yarım ama mutlu bir ailede büyüdük. Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden... Babam (Remzi Alişan) gazeteciydi. Şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı, sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı, hala da öyle" demişti İlayda Alişan daha önce verdiği bir röportajda...

SON DAKİKA