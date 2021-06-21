Güzel oyuncu İlayda Alişan ile kendisi gibi oyuncu olan Serkay Tütüncü'nün dizi aşkı gerçek olmuştu. 'Masumiyet' dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile adı aşk dedikodularına karışan İlayda Alişan hakkında çıkan haberlere sert tepki gösterse de çift, Bodrum Gümüşlük'te el ele görüntülenmişti. Ortaya çıkan ilişkinin ardından Alişan ve Tütüncü, şimdilerde Çeşme'de tatil yapıyor. Aşklarını ilan eden İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü, birlikte çekilen fotoğraflarını ilk defa sosyal medya hesaplarından paylaştı.