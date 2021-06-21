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Haberler Galeri İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü kural bozdu! İlişkileri ifşa olan İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü'den ilk aşk paylaşımları geldi!
Giriş Tarihi: 21.06.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 10:53

ile kural bozdu! İlişkileri ifşa olan İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü'den ilk aşk paylaşımları geldi!

Güzel oyuncu ile kendisi gibi oyuncu olan 'nün dizi aşkı gerçek olmuştu. 'Masumiyet' dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile adı aşk dedikodularına karışan İlayda Alişan hakkında çıkan haberlere sert tepki gösterse de çift, Bodrum Gümüşlük'te el ele görüntülenmişti. Ortaya çıkan ilişkinin ardından Alişan ve Tütüncü, şimdilerde Çeşme'de tatil yapıyor. Aşklarını ilan eden İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü, birlikte çekilen fotoğraflarını ilk defa sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü kural bozdu! İlişkileri ifşa olan İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü'den ilk aşk kareleri geldi!

Güzel oyuncu ile kendisi gibi oyuncu olan 'nün dizi aşkı gerçek olmuştu.

İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü kural bozdu! İlişkileri ifşa olan İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü'den ilk aşk kareleri geldi!

'Masumiyet' dizisindeki rol arkadaşı ile adı aşk dedikodularına karışan hakkında çıkan haberlere sert tepki gösterse de çift, Bodrum Gümüşlük'te el ele görüntülenmişti.

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İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü kural bozdu! İlişkileri ifşa olan İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü'den ilk aşk kareleri geldi!

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Masumiyet dizisinde Ela karakterine hayat veren ile çifti şimdilerde Çeşme'de tatillerine devam ediyor.

İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü kural bozdu! İlişkileri ifşa olan İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü'den ilk aşk kareleri geldi!

AŞK KARELERİNİ PAYLAŞTILAR

ve çiftinden ilk aşk fotoğrafları da geldi.

İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü kural bozdu! İlişkileri ifşa olan İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü'den ilk aşk kareleri geldi!

Ünlü çift, kural bozdu ve tatilde çekilen fotoğraflarını Instagram hesaplarından paylaştı.

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