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Haberler Galeri İlhan Mansız 20 yıl sonra yeniden baba oldu! İlhan Mansız oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Imre Leon
Giriş Tarihi: 26.04.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 15:54

İlhan Mansız 20 yıl sonra yeniden baba oldu! İlhan Mansız oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Imre Leon

Milli Takım'ın ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu İlhan Mansız, iki yıldır Azerbaycanlı Lela Leyla ile birlikte. İlhan Mansız ve Lela Leyla'dan sevindiren haber geçtiğimiz aylarda gelmişti. Bir erkek bebek sahibi olan çift, bebeklerinin yüzünü sır gibi saklıyordu. Mutluluğunu sosyal medyadan duyuran eski futbolcu, paylaşımıyla hayranlarına müjdeli haberi vermişti. Sosyal medyadan paylaşım yapan İlhan Mansız, 'babasının oğlu yükleniyor' paylaşımıyla da çok konuşulmuştu. Beşiktaş'ın eski yıldızı İlhan Mansız ile eşi Lela Leyla'dan, oğulları Imre Leon'la ilk poz geldi.

İlhan Mansız 20 yıl sonra yeniden baba oldu! İlhan Mansız oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Imre Leon

Milli Takım'ın ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu İlhan Mansız, uzun süredir yurtdışında hayatını sürdürüyor. Ünlü futbolcu, sosyal medya hesabında "Ailemizin yeni üyesi Imre Leon Mansız" notunu düşerek oğlunu paylaştı.

İlhan Mansız 20 yıl sonra yeniden baba oldu! İlhan Mansız oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Imre Leon

DOLUDİZGİN AŞK YAŞIYOR

İki yıldır Azerbaycanlı Lela Leyla ile birlikte olan İlhan Mansız, 2 yıldır doludizgin aşk yaşıyor.

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İlhan Mansız 20 yıl sonra yeniden baba oldu! İlhan Mansız oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Imre Leon

BEBEK BEKLEDİKLERİNİ AÇIKLAMIŞLARDI

Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda bir erkek bebek beklediklerini müjdelemişti. Ünlü çiftin bebeği doğmuştu.

İlhan Mansız 20 yıl sonra yeniden baba oldu! İlhan Mansız oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Imre Leon

"BABASININ OĞLU YÜKLENİYOR"

Sosyal medyadan paylaşım yapan İlhan Mansız, 'babasının oğlu yükleniyor' paylaşımıyla da çok konuşuldu.

İlhan Mansız 20 yıl sonra yeniden baba oldu! İlhan Mansız oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Imre Leon

YÜZÜNÜ SIR GİBİ SAKLIYORLAR

Bir erkek bebek sahibi olan çift, bebeklerinin yüzünü sır gibi saklıyordu.

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