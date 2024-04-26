Giriş Tarihi: 26.04.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
15:54
İlhan Mansız 20 yıl sonra yeniden baba oldu! İlhan Mansız oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Imre Leon
Milli Takım'ın ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu İlhan Mansız, iki yıldır Azerbaycanlı Lela Leyla ile birlikte. İlhan Mansız ve Lela Leyla'dan sevindiren haber geçtiğimiz aylarda gelmişti. Bir erkek bebek sahibi olan çift, bebeklerinin yüzünü sır gibi saklıyordu. Mutluluğunu sosyal medyadan duyuran eski futbolcu, paylaşımıyla hayranlarına müjdeli haberi vermişti. Sosyal medyadan paylaşım yapan İlhan Mansız, 'babasının oğlu yükleniyor' paylaşımıyla da çok konuşulmuştu. Beşiktaş'ın eski yıldızı İlhan Mansız ile eşi Lela Leyla'dan, oğulları Imre Leon'la ilk poz geldi.